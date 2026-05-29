'Flash' Gordon

Deco ha dejado boquiabiertos a todos los directores deportivos de los grandes clubs europeos. Sobre todo a Christoph Freund, el del Bayern, que ni siquiera vio venir los movimientos que han llevado a Anthony Gordon del Newcastle al Barça en lo que ha sido una operación relámpago que, como pasó con Joan Garcia, habla muy bien del trabajo que realiza el ejecutivo blaugrana: estudio, convicción, determinación y ejecución. Sin pestañear. Sin derecho a réplica. Que el Barça ha vuelto sobre el césped es una obviedad; ahora sus competidores europeos saben que también lo ha hecho en los despachos.

Deco de Souza, director deportivo del FC Barcelona / Valentí Enrich

Al responsable de los fichajes no se le puede pedir demasiado más porque, en la medida de lo posible, responde con concreción a las necesidades de una plantilla que sigue, pese a todo, en construcción. Y está bien que así sea porque la deseada perfección suele venir acompañada de autocomplacencia. Flick ya quería un extremo que pudiera actuar también de referencia en ataque y que no negociara esfuerzos. Ahí lo tiene. Prácticamente todos los que se dedican a analizar el fútbol con estadísticas, revisión de partidos y pizarras coinciden en que esas son las mejores virtudes de Gordon. Ellos son los que saben, así que toca creer en quienes entienden exactamente lo que necesita el equipo. Quienes lo han estudiado sabrán si es capaz de adaptarse a un rondo con Pedri, Olmo, Bernal y compañía o si su capacidad de desborde va más allá de su velocidad. Lo cierto es que su fichaje, por mucho que alguien ahora reivindique su autoría tras citarlo de pasada en alguna tertulia, ha sido una sorpresa mayúscula para todos. Por dos razones: la ejecución y el precio. De la agilidad con la que se ha movido Deco ya hemos hablado, pero la cifra que pagará el Barça merece una reflexión, aunque parezca contradictorio, en positivo.

Anthony Gordon, contra el Barça / EFE

Los jugadores acaban siendo caros o baratos según su rendimiento, así que el tiempo dirá. Lo que hoy sí sabemos es que, por un lado, se pagará a plazos, algo que no permitía el Manchester United con los treinta millones de Rashford. Punto positivo para las actuales cuentas anuales. También sabemos que la ficha de Gordon será inferior a la que habría tenido Marcus la próxima temporada. Otro tanto para el Barça en lo que a la masa salarial se refiere. Y, por último, que el fichaje se haya realizado de forma tan rápida ofrece pistas sobre la confianza absoluta en que, ya tocaba, el club podrá operar con normalidad. Para apuntarse este último tanto parece evidente que, antes de llegar al 30 de junio, cuando se cierra el ejercicio económico, existen ingresos a corto plazo ya asegurados. Así, las dudas deportivas, en este caso, pesan menos que las certezas económicas.