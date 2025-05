El poder físico de la liga inglesa puso en evidencia al Barça

Irene Paredes cae en un intento de remate en la final Arsenal-Barça de la Champions femenina 2024/25 / VALENTÍ ENRICH

El Barça de Aitana y Alexia nos tenía mal acostumbrados. Dos Champions consecutivas las convirtieron en favoritas para ganar la tercera. Pero ayer encajaron una dolorosa derrota en una tarde aciaga donde se les fundieron los plomos.

El futbol no entiende de pronósticos ni estadísticas. Y menos en una final donde puede pasar cualquier cosa. ¿Y qué pasó? El Arsenal fue superior como equipo con una defensa de hierro mientras que el Barça no fue capaz de hacer su juego. Venían de una dinámica positiva pero se toparon con un rival físicamente superior y con una estrategia de juego que bloqueó a las blaugrana.

Nada que objetar a la derrota y nada que reprochar al Barça. Dieron la cara, lucharon y tuvieron fe, pero les faltó fuerza y gol. Cuando ganaron hace un año en Bilbao les llovieron los elogios, tras la dura experiencia de Lisboa simplemente hay que reconocer la evidencia, no tuvieron su mejor día, pero así y todo no merecen críticas ni palos. Las lágrimas y el abatimiento de las jugadoras es una demostración de que sienten los colores. Eran conscientes de que no habían realizado un buen partido, la derrota les dolió en el alma.

Si profundizamos buscando argumentos para entender la derrota, podemos llegar a la conclusión de que el Barça es víctima de jugar la Liga española. Una Liga que comparado con la inglesa es de segundo nivel. El campeón es muy superior a los demás equipos, el nivel de exigencia en los partidos no es la mejor preparación para cuando juegan en Europa.

La triste realidad

Es la triste realidad. Viendo la envergadura, poderío físico y fuerza de las inglesas, hay que aceptar que luchas en inferioridad. El futbol femenino inglés tiene un nivel superior al español y explica lo sucedido. Mientras en nuestra Liga haya tantos equipos que trabajan de presupuestos mínimos, el desequilibrio de la competición nacional no permitirá crecer al Barça como lo hace el Arsenal o el City. Aquí hay un problema.

El Barça es un rara avis en el futbol femenino español. Apostó hace muchos años cuando otros grandes clubs ni se lo planteaban. Desarrolló un proyecto serio y coherente. La inversión se ha convertido en rentable. Es el ejemplo a seguir.

Aitana habló con los medios de comunicación tras perder la final de la Champions frente al Arsenal / Joaquín Soneira

Un estímulo para volver más fuertes

Perder la final de la Champions tiene que ser un estímulo para volver mas fuertes la próxima temporada. Hay una afición joven que apoya esta iniciativa como demostraron los mas de 15.000 cules que viajaron a la final. No hay que hacerse mala sangre con una derrota mínima, toca hacer análisis de lo sucedido y mejorar el proyecto.

La victoria hubiese reportado felicidad. La derrota debe aportar espíritu de superación. Tres Champions consecutivas hubiesen significado la gloria, la decepción de ayer debemos encajarla como una lección de futuro.

En el deporte no se gana siempre, saber perder les hará mas grandes. Alexia y Aitana son el mascarón de proa de un equipo que tiene futuro, el Barça femenino se ha convertido por méritos propios en una señal de identidad del club, en un valor de referencia.