No firmo el 1-0 contra el Real Madrid

Raphinha celebra su gol ante el Inter / Luca Bruno / AP

El nivel futbolístico del Barça en la eliminatoria contra el Inter merecía un mejor desenlace. El fútbol fue injusto en todos los sentidos con el equipo de Flick. Los blaugranas fueron superiores en el global de la eliminatoria y desplegaron el mejor juego de Europa. El mejor equipo en defensa de la Champions encajó seis goles, tres postes, Sommer fue el mejor con paradas dignas de Lev Yashin y Marciniak puso mucho de su parte para que no se hiciera justicia. El fútbol está en deuda con el Barça y este domingo toca empezar a cobrárselo.

Más allá de la rabia de quedar fuera de la final de la Champions de una manera cruel, el calendario le ha hecho un favor al conjunto barcelonista. Después de un golpe duro hubiera sido peligroso afrontar ahora un partido contra un equipo de la zona media o baja de la tabla

Sería inevitable que los jugadores todavía tuvieran la cabeza en el Giuseppe Meazza y en el baño futbolístico del Barça sin premio. Jugar el domingo contra el Real Madrid es una bendición para el Barça.

La plantilla tendrá ganas de reivindicarse y cerrar la liga con un gran partido en el clásico. Desde una visión resultadista el Barça podría conformarse con un empate o una victoria pírrica ante el eterno rival pero en mi caso elevo las expectativas y espero que la diferencia futbolística entre ambos equipos tenga consecuencias en el resultado. Al real Madrid no le vale el empate y en algún momento tendrá que arriesgar. Y allí es dónde el Barça tiene que extremar su estilo y ambición.

Si algo especial tiene este Barça de Flick es que no especula. Lo ha demostrado durante toda la temporada y va a continuar así hasta el final. Si el Barça marca un gol, a continuación buscará el segundo, y así de manera consecutiva. La ambición ofensiva del Barça unida a su talento en ataque no tiene un antídoto claro y es por ello que la clave para ganar al Real Madrid es no dejar nunca de atacar. Se trata de evitar así un escenario como el de la segunda mitad de la final de la copa en el que los blancos se hicieron con el control del partido. Este será el mejor camino para superar al eterno rival.

El Real Madrid actual es todo lo contrario a un bloque o un conjunto bien pensado y armado y la posibilidad este domingo de volver a golearlo es enorme. Es por ello que ahora mismo no me conformaría con ganar por la mínima. Dicho esto, el fútbol es tan caprichoso que este Barça que juega el mejor fútbol de Europa ha perdido esta temporada contra el Leganés o Las Palmas. Y por lo tanto el Real Madrid puede tener sus opciones pero todo dependerá de la versión que muestre el barça. La mejor versión del equipo de Flick es inalcanzable para el Real Madrid.

Pese ca todo el fútbol es tan caprichoso que al final del partido, dependiendo de como evolucione el clásico, habrá que dar por bueno un empate o una victoria ajustada. Tras la eliminatoria contra el Inter todo apunta a un escenario de partido con un Barça más motivado que nunca para volver a exhibir su superioridad futbolística. En la pretemporada, en la Supercopa, en la ida en el Bernabéu y en la final de la copa el Barça de Flick fue muy superior al Real Madrid de Ancelotti y los resultados fueron consecuencia del juego.

Aunque pueda parecer exagerado hoy no firmo ganar 1-0 al Real Madrid. Y no lo firmo porque entiendo que la diferencia futbolística entre ambos es enorme y volver a golear a tu máximo rival es una posibilidad muy cercana que serviría para ganar la liga y confirmar que este equipo está capacitado para iniciar un ciclo ganador. El calendario le ha dado una oportunidad al Barça de rematar la temporada a lo grande.