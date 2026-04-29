Que la FIFA sancione al Barça

Creo que la FIFA, la UEFA y la Federación Española de Fútbol, con el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, ejerciendo la acusación particular deberían sancionar al FC Barcelona por poner en peligro la participación de Lamine Yamal con la selección española en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que debe empezar dentro de poco más de un mes y acudir a la justicia ordinaria si consideran que con su régimen sancionador no tienen suficiente castigo para hacerle pagar la afrenta, aunque creo que no será necesario.

Porque es intolerable que el Barça —como el resto de clubs, evidentemente— no cuiden a los jugadores que las federaciones les dejan en préstamo durante buena parte del año para que los tengan entrenados y lleguen en forma a las competiciones de selecciones dichas nacionales. Estaba claro que Lamine Yamal, la estrella futbolística y mediática del fútbol internacional del momento, llegaba a este final de temporada con una carga de partidos del todo excesiva porque el técnico alemán Hansi Flick ha pensado únicamente en el interés del equipo blaugrana y no le ha dosificado lo suficiente entre las convocatorias y los partidos de la selección española -ninguno de los cuáles puede considerarse de amistoso dada la magnitud de lo representado.

Le hizo jugar de titular hace una semana ante el Celta en un partido prácticamente intrascendente y, lo que es peor, dejó que, nada más haber recibido el trompazo que significó la pena máxima, chutara él aquel penalti que le causó la lesión que ahora pone en riesgo su participación en el Mundial. Lamine Yamal es uno de los carteles principales, uno de los que justifica que la FIFA llegue a cobrar hasta 11.000 dólares por una entrada en la final gracias a su política de precios dinámicos y populares. Si los clubs actuaran con el mismo egoísmo con el que lo ha hecho el Barça con Lamine Yamal y los futbolistas más atractivos fueran cayendo lesionados como moscas, ¡qué Mundial quedaría! Definitivamente, es injustificable lo que han hecho el Barça y Hansi Flick y la FIFA haría bien en escarmentarlos.