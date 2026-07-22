La FIFA se desacredita con Cubarsí y Laporte

MADRID, 20/07/2026.- El jugador de la selección española Pau Cubarsi durante la celebración este lunes en la plaza de Cibeles de la conquista del Mundial 2026 por parte del combinado español. EFE/Sergio Pérez / SERGIO PEREZ / EFE

Si el Mundial se analiza desde una perspectiva económica, Gianni Infantino puede darse por plenamente satisfecho. La FIFA ha ingresado alrededor de 13.000 millones de dólares con el torneo y, además, el campeonato ha generado un impacto económico estimado en 20.000 millones de dólares en Estados Unidos.

Los patrocinadores también han visto recompensada su inversión y hasta una de las medidas más criticadas antes del torneo, la pausa para la hidratación, ha terminado convirtiéndose en una nueva oportunidad comercial sin provocar el caos competitivo que muchos pronosticaban. A ello se suma una final entre España y Argentina que ha captado la atención del planeta y ha confirmado el enorme atractivo del fútbol como espectáculo global.

Sin embargo, el éxito del negocio vuelve a chocar con la credibilidad deportiva de una organización que, con demasiada frecuencia, parece vivir al margen de quienes hacen posible el espectáculo: los futbolistas.

Resulta difícil creer que en la lista de nominados para el once ideal del Mundial no aparezcan Aymeric Laporte ni Pau Cubarsí, la pareja de centrales de la selección campeona.

No se trata de una decisión discutible; es una decisión incomprensible. Mientras los defensas argentinos sí figuran entre los candidatos pese a que su selección recibió siete goles durante el torneo, España apenas encajó uno y sus dos centrales fueron determinantes para conquistar el título. No reconocer ese rendimiento es, sencillamente, vergonzoso.

Este tipo de decisiones alimentan la sensación de que la FIFA prioriza el impacto mediático, las narrativas comerciales o los nombres más rentables antes que el mérito deportivo. Es una contradicción que contrasta con la imagen de éxito que proyectan sus balances económicos.

En fin, que ahora a Infantino y los suyos les quedará otro importante asunto por resolver. Veremos qué criterios siguen para la elección de la sede para la final del próximo Mundial. Madrid, Barcelona o Casablanca son las opciones.

La decisión volverá a poner a prueba a una FIFA que sigue demostrando que su negocio goza de una salud extraordinaria, aunque su credibilidad deportiva continúe ofreciendo demasiados motivos para la duda.