La FIFA se arrodilla de mala manera ante Donald Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (d), sostiene la Copa del Mundo y dialoga con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL / ANNABELLE GORDON / POOL

A los periodistas deportivos nos gusta recordar de vez en cuando que la FIFA tiene más miembros que la ONU: 211 por 193, concretamente. Es un dato que sirve para ilustrar el poder del fútbol, la capacidad del deporte para estar por encima de la política, y argumentos similares.

Servía, sobre todo, para subrayar que el fútbol podía arreglar asuntos en los que la política encallaba. Nada de eso se sostiene ya: la FIFA se ha arrodillado de tal manera ante la política migratoria de EEUU que ya nunca podrá volver a presumir de estar por encima de la política.

Hay demasiados casos: al mejor árbitro africano de 2025, el somalí Omar Abdulkadir Artan, ni siquiera le dejaron entrar en el país. “Vamos por mal camino si seguimos permitiendo la entrada de basura en nuestro país”, dijo hace pocas semanas Trump sobre los ciudadanos de Somalia.

A los jugadores de Irán ni siquiera les dejan pernoctar en Estados Unidos. Senegal también tuvo problemas para entrar en EEUU. Uzbekistán sufrió registros improcedentes. Y la lista continúa.

¿Dónde está la FIFA? ¿Por qué no es capaz de defender a la familia del fútbol frente a la arbitrariedad de un país que no respeta el torneo que organiza? ¿Por qué la FIFA, tan valiente en otros casos, tan exigente con otros países, se arrodilla de tal manera ante la política de Donald Trump? En muy pocos días, esa supuesta credibilidad de la FIFA se ha ido por el desagüe. Con cualquier otro país, la FIFA habría puesto las cosas en su sitio: hubiera defendido a futbolistas y árbitros a capa y espada.

A lo largo de los últimos años, la FIFA había presumido de estar muy por encima de la política, hasta el punto de sancionar a presidentes federativos que de una manera u otra habían tenido incursiones políticas más o menos reprobables: ahí están los casos de India, Kenia, Sri Lanka o Pakistán, cuyos dirigentes fueron apartados por FIFA, casi siempre por injerencias del gobierno. ¿No es una injerencia del gobierno que unos jugadores que se han clasificado para un Mundial no puedan entrar en el país donde se juega el Mundial?

La doble moral de Infantino en este sentido es una mancha histórica para la FIFA.

A su manera, la UEFA le dio una lección. Fue un gesto simbólico, quizá más de cara a la galería, pero lo cierto es que la UEFA no dejó pasar la ocasión: le concede la final de la Supercopa de Europa al árbitro somalí al que EEUU vetó la entrada. Cabe imaginar que Omar Abdulkadir Artan podrá entrar en Salzburgo, escenario de la final de la Supercopa, sin demasiados problemas.