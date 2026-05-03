Una fiesta sonada y una Liga aplazada

El Barça tendrá que esperar al menos una semana para proclamarse campeón de Liga por segundo año consecutivo. El Madrid, con un inspirado Vinicius, se impuso a un Espanyol incapaz de ganar un partido en los últimos cuatro meses que alarga la agonía blanca. La celebración azulgrana se pospone, a la espera de que el próximo domingo el Camp Nou pueda convertirse en una fiesta con el Madrid como invitado.

Serán dos Ligas consecutivas desde que la llegada de Hansi Flick marcó un punto de inflexión. En apenas dos temporadas, el técnico alemán ha transformado al equipo en fondo y forma. La clave ha sido elevar la mentalidad competitiva, apostar decididamente por la cantera y consolidar un estilo reconocible que combina ambición y orden. Es cierto que Europa sigue siendo la asignatura pendiente, pero la sensación es que este Barça está en plena construcción de algo mayor.

En el otro lado, el Madrid ha vivido el reverso de la expectativa. El fichaje de Mbappé prometía inaugurar una era de dominio blanco en España y Europa. Sin embargo, la realidad ha sido otra. El delantero francés no ha logrado imponer su jerarquía sobre el césped y el equipo terminará la temporada sin grandes títulos, dejando más dudas que certezas en el proyecto de Florentino Pérez.

Seis finales consecutivas

Si el Barça masculino marca el presente, el femenino sigue construyendo una dinastía. El Camp Nou presentó un ambiente imponente para respaldar a un equipo que lleva seis temporadas rozando la excelencia. La victoria ante el Bayern fue tan contundente como simbólica, con una clara superioridad táctica, un talento individual al alcance de muy pocos y una ambición intacta.

Alexia volvió a liderar al equipo, reafirmando su papel como referencia absoluta, mientras Aitana reapareció tras su lesión en una jornada cargada de emoción. Fue un domingo que refuerza el relato del club: el Barça es “más que un club” en días como este.

Ahora queda conquistar la final de la Champions en Oslo. Una nueva oportunidad para seguir ampliando un palmarés extraordinario y confirmar que este equipo no solo gana, sino que ya es un referente mundial. Antes, los de Flick deberán rematar la Liga.