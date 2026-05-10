La fiesta soñada ante el irreconocible Madrid

Lo que estamos viviendo estos últimos días con la Casa Blanca es difícil de describir. Si no es porque lo hemos visto diríamos que es imposible. Ya no hay palomitas suficientes para seguir los acontecimientos. Que dos días seguidos se enzarcen y peleen dos de los jugadores del vestuario del Madrid, uno de ellos capitán, y que a tres días del clásico tenga que ir al hospital por una brecha, no es fácil de asimilar y de entender. Solo en el contexto de un vestuario ingobernable, lleno de egos y al borde de una guerra civil. Un auténtico polvorín.

Esta ha sido la semana más negra del Madrid que recuerdo en mucho tiempo y lo que es peor, con la sensación de que no tiene fácil arreglo. Un presidente desaparecido y con síntomas de cansancio, un entrenador que no controla el vestuario y que se ha enfrentado a media plantilla, con una rueda de prensa surrealista en la previa, con varios jugadores enfrentados entre ellos, con desplantes públicos, la supuesta estrella que se va de crucero en medio de la temporada luciéndose en público y riéndose de vaya usted a saber de que… una película de terror para los madridistas.

Es de esperar que los jugadores traten de sacar su dignidad profesional para tratar de aguar la fiesta al Barcelona pero no parece que le vaya a ser fácil y su resistencia puede romperse pronto porque les toca visitar el campo de su eterno rival que vive un mundo diferente, otra realidad actual.

La felicidad se desborda en el vestuario culé consciente de que esta liga ya no se les puede escapar y que hoy pueden hacer vivir al barcelonismo una de las noches más grandes de los últimos tiempos: ser campeones por segundo año consecutivo de liga y en tu estadio ganando a tu máximo rival, que cerrará la segunda temporada sin títulos. No hay quien de más.

El Barcelona ha ganado todos sus partidos como local esta temporada exceptuando el choque de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid en el que jugó con diez futbolistas casi una hora con lo que debemos pensar que hoy, más que nunca, no fallará.

Pero el Barcelona no se debe distraer, debe ir a la suya y centrarse en su objetivo, jugar su partido de fútbol, tratar de ganar al Madrid y darle una alegría más completa a la afición y un regalo imborrable para el recuerdo y para la historia, ganar una liga por la puerta grande en casa ante el Real Madrid. Y recibir el trofeo que le acredita como el equipo que domina el fútbol español en los últimos tiempos. Es una fiesta soñada. Un día imaginado y deseado desde siempre. Todo un sueño que está noche puede hacerse realidad.

Flick y sus jugadores han hecho un gran camino toda la temporada hasta llegar aquí y cerrar la fiesta por todo lo alto. Es el escenario ideal para que hoy, los sufridos barcelonistas, disfruten de verdad y de una fiesta plena. Una fiesta total con final feliz.