Fiesta, goleada del Barça, emociones y reivindicaciones

El presidente Laporta llegó al Camp Nou andando y se dio un baño de masas antes de acompañar al socio número 6 del club a realizar el saque de honor. El estadio estaba lleno desde hacía media hora del inicio, con un ambiente propio de las grandes ocasiones. Fue un día especial, deseado y emotivo. Ni la polvareda que se respiraba en el exterior a causa de las obras, ni algunos trabajadores vigilantes con casco incluido, ni los constantes gritos en contra de Nico Williams empañaron un día para recordar.

El equipo sabía también que era un día especial y quiso sumarse muy pronto a la fiesta. Tanto, que a los 4 minutos Lewandowski decidió entrar en la historia logrando el primer gol del nuevo Camp Nou.

Algunos pasaron en segundos de secarse las lágrimas, tras escuchar el himno interpretado por el Cor Jove de l’Orfeó Català, a abrazarse y celebrar el primer tanto del Barça.

Minutos más tarde, cuando no habían pasado ni 10 minutos, llegó otro momento que no debería pasar por alto: el público coreó el nombre de Leo Messi. Fue bonito ver cómo los culés estiman y no olvidan al mejor futbolista de la historia del club. Debería tomar nota la directiva de esos cánticos como de los socios que reclamaron en diversas ocasiones la grada de animación.

Los azulgranas pudieron marcar el segundo en diversas ocasiones, pero este no llegó hasta el último segundo de la primera parte, tras una asistencia magistral de Lamine Yamal que aprovechó Ferran.

En el descanso, todo era felicidad y nadie se molestó por el colapso lógico ni por las colas propiciadas por las obras. El equipo se había mostrado intenso y el estadio era una realidad, así que el resto importaba poco.

Y entre música y fotos para el recuerdo, llegó el tercero del Barça antes de que el VAR funcionara mejor que nunca, rectificando una amarilla por una justa expulsión de Sancet. Y llegó, para sumar más alegrías y emociones, el regreso de Raphinha y el cuarto con otra genialidad de Lamine que definió Ferran.

Pues eso, una inolvidable tarde histórica. Es verdad que queda mucho hasta terminar el estadio, pero el primer paso ya está hecho. En fin, que no hay nada como ganar en tu propia casa.