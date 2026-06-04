Fichar lo que toca

El verano apunta a largo -o muy largo- para el Barcelona. Normal, teniendo en cuenta que el equipo azulgrana necesita pocas piezas para satisfacer los deseos de Hansi Flick. Eso sí, como los futbolistas que interesan son pocos pero de altísimo nivel, el club va a tener que jugar sus cartas de la mejor manera posible. El mercado sabe lo que busca el Barça y, por tanto, se lo va a hacer pagar.

El Newcastle ha sido el primero. Por Anthony Gordon va a recibir cerca de 80 millones de euros, variables incluidas. O sea, fichaje a precio Premier. ¿Muy caro? De entrada, lo tomas o lo dejas teniendo en cuenta que el Liverpool y el Bayern también estaban interesados. Y de salida, será barato o caro en función de su rendimiento. Como hay tantos ejemplos en una dirección y en la contraria no hace falta insistir en la idea. Del fichaje del jugador inglés, sin embargo, quizás sería interesante destacar otras cuestiones. Por ejemplo, su simple elección. Es evidente que el mundo del fútbol conoce a Gordon pero pocas personas -por no decir muy pocas- hubieran apostado por esta operación.

El Barça de Hansi Flick, recordémoslo, ha ganado cinco de los ocho títulos a los que aspiraba. El equipo es muy transparente en su fútbol, mantiene una personalidad muy clara y ha rendido bien con gente muy joven y mayoritariamente de la casa. La idea del técnico alemán es seguir siendo fiel a esta receta y, por eso, está buscando lo que necesita. Flick ha pedido a Gordon porque quiere a un especialista para la banda izquierda de su delantera que sea rápido para atacar el espacio, agresivo en la presión y ambicioso para los títulos. ¿Les suena? Efectivamente, como Raphinha. El rendimiento del brasileño ha sido tan excelente que Flick trata de replicar la fórmula con un jugador de las mismas características pero con cinco años menos. Tal vez una temporada de convivencia entre ambos permita la adaptación del inglés antes de la venta del brasileño un año antes de la finalización de su contrato.

El plan, desde el despacho de Deco, es magnifico. Veremos como se desarrolla en el terreno de juego teniendo en cuenta la tradicional poca adaptación del jugador inglés al fútbol continental. La lectura que Deco y Flick hacen de las estadísticas de Gordon (seis goles en la Liga y 17, en todas las competiciones) tiene mucho que ver con su perfil futbolístico y poco con los frios números que generalmente se muestran desde muchos sectores y que acostumbran a no servir para nada. El reto de Flick es grande.

El ejemplo de Gordon sirve para entender la filosofia que pretende aplicar Deco en materia de fichajes, muy interesante por otra parte. Por Julián Álvarez está dispuesto a pagar una millonada, casi sin negociación, para sacar rendimiento inmediato a un hombre que conoce el sistema, la competición y el país y que, además, ofrece mucho margen para la amortización. Lo que busca el Barça es poco pero muy bueno. Quiere fichar solo lo que toca porque en lo estructural el equipo está perfectamente armado y para lo complementario, la Masía está preparada para seguir ayudando.