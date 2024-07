No fichar a Nico Williams sería un error histórico

Nico Williams marcó ante Georgia / AP

Nico Williams se está destapando en la Eurocopa como una figura de talla mundial. También Lamine Yamal, pero éste ya es del Barça, así que el club azulgrana es el único que por solo 58 millones puede juntar a los dos fenómenos en su filas.

Esta es la clave que no hay que perder de vista: el Barça está ante una oportunidad histórica de recortar plazos en su reconstrucción por una cantidad económica razonable. En las circunstancias actuales y con un Madrid engrandecido con el fichaje de Mbappé, la salida de la crisis es dificultosa. Pero Nico lo cambia todo, Nico es una estrella alcanzable. Y juntarlo con Lamine ya es una bendición del cielo.

El Barça es el único equipo del mundo que puede juntar a Lamine y Nico por 58 millones

Es posible. Pero hay que darse prisa. Tras las primeras aproximaciones, el Barça ya sabe que el jugador ve con buenos ojos vestir de azulgrana. También juega a favor el hecho de que en el Madrid no haya sitio para él... un problema menos, aunque, insisto, hay que darse prisa no sea que por la capital alguien piense en vender a Rodrygo y ficharle a él... O que el PSG saque el talonario y le cubra de oro mientras aquí se lo siguen pensando. Laporta y Deco han de ponerse las pilas, sacar sesenta millones de donde sea y fichar a Nico. No debe ser fácil, pero para eso están.

La afición está ilusionadísima con poder disfrutar del tándem Lamine-Nico y ellos también, no hace falta más que verles en la selección, amigos dentro y fuera del campo... ¡lo están pidiendo a gritos! Son la esperanza para una nueva década prodigiosa. Recuerden: el único equipo del mundo que puede tenerlos. No fichar a Nico sería un error histórico.