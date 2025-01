Fichar en invierno: ¿solución o problema?

Marcus Rashford celebra su gol ante el Everton. / AP

Incorporar un jugador en el mercado de enero no es muy conveniente, pero existen salvedades: lesiones de larga duración (Bernal, Carvajal…), sanciones importantes (Tonali, del Newcastle), conflictos con el entrenador, urgencias deportivas… También porque un jugador pide salir o entrar, claro, pero insistimos en que muchas veces los refuerzos de enero son más un problema que una solución.

Y es que toca adaptarse al nuevo equipo, al entrenador, a los compañeros, a un sistema de juego, a otra ciudad y a veces incluso un clima diferente. Si además, cambias de país, también hay que afrontar una nueva cultura y una lengua. Todo eso requiere tiempo y no es corto. Y si se desplaza toda la familia, hay que tener en cuenta el cambio de colegio de los niños, lo que podría afectar al jugador.

Así, si se ha decidido incorporar un nuevo jugador, hay que intentar tenerlo a disposición del equipo en los primeros días de enero, para que la adaptación sea más rápida. Es muy diferente empezar a entrenar en los primeros días de enero que al final, porque la negociación ha sido larga y perjudica a todas las partes, perdiendo un mes de competición, lo cual es mucho en estas fechas. Además, los grandes equipos no pueden disponer en las competiciones europeas, desde enero, de jugadores que en su equipo hayan jugado Champions, Europa League o Conference League desde agosto hasta diciembre.

Jonathan Tah en el partido de Liga de Campeones ante el Inter de Milán. / "Associated Press/LaPresse

Los filiales, un tesoro en enero

La dirección deportiva debe ser muy hábil, con una planificación adecuada y capacidad para tener varias opciones en caso de que alguna se caiga. Y, sobre todo, ser capaz de cerrar la incorporación antes de que empiece el mes de enero. Para el equipo vendedor tampoco sirve negociar durante este mes porque el jugador no está centrado en su rendimiento, su cabeza está fuera del equipo y es mejor, para todos, cerrar traspasos o cesiones en los primeros días del mercado.

En enero estamos en mitad de temporada y sería ideal aprovechar esa oportunidad para incorporar a un jugador joven de tu filial o juvenil al primer equipo y darle minutos, porque es el que menos necesita adaptación, conoce a la perfección el club, al entrenador, a sus compañeros y el sistema de juego. Además, si ha entrenado puntualmente con el primer equipo, el entrenador lo conoce bien.

Virgil van Dijk, tras el duelo contra el Girona en Champions / EFE

Por otra parte, los jugadores titulares muy importantes del equipo, internacionales, en sus últimos años intentan terminar sus contratos sin renovar, quedar libres y estar en el mercado (Alphonso Davies, Van Dijk, Salah, Kimmich, etcétera). Esto provoca que, al final de la temporada, cambien de equipo sin traspaso, lo que provoca tener una prima de fichaje importante, un contrato muy alto o renovar con su equipo con un contrato mucho mejor, ya que durante este último año su contrato aparece mucho en la prensa, con especulaciones de ofertas de grandes equipos, lo que pone en riesgo el rendimiento del jugador y su equipo. Esto puede desestabilizar y debe evitarse. ¿Cómo? Aceptando con resignación y también con respeto la decisión de un jugador top que ha dado mucho al equipo y quiere vivir otra experiencia, salir libre o priorizar el interés del club, vendiéndole antes de terminar su contrato.

Para mí, cuando a tus mejores o más importantes jugadores les faltan dos años para acabar contrato, hay que ofrecerles y empezar a negociar la renovación, dándoles seis meses de tiempo para cerrarla o no. No se puede permitir, por la estabilidad del club y del equipo, que el jugador empiece la pretemporada y, menos aún, la temporada de competición sin renovar ni prolongar su contrato con su club. Otra situación es que anuncie que no quiere renovar, pero quiere terminar su contrato jugando con su equipo y luego irse a otro club. En este caso, la decisión es de la dirección técnica y del presidente: aceptarlo o no. Es decir, respetar la decisión del jugador, contar con él como titular hasta que termine su contrato y que se vaya a otro equipo libre, evitando las especulaciones y perdiendo el dinero de un buen traspaso.

Rafa Yuste, Deco y Enric Masip en el Auditori 1899. / Dani Barbeito

Yo soy más partidario de que, si no quiere renovar antes de entrar en su último año de contrato, venderle, independientemente de su "peso" en el equipo e invertir en otro de sus características, pero más joven. El club debe estar siempre por encima del jugador y priorizar la planificación y estabilidad económica y deportiva. Aquí es clave la capacidad de la dirección deportiva en este tipo de negociaciones. Esto es si hablamos de equipo vendedor, pero si hablamos de equipo comprador, por ejemplo, el Barça, esto te puede beneficiar si la negociación se ha hecho con el tiempo suficiente, al menos un año. Porque a este tipo de futbolistas es imposible venderlos en enero. Los grandes jugadores cambian de equipo en verano.

¿Es recomendable para el Barça fichar en enero?

Aparte de la compra-venta de jugadores, en enero la mayoría de las opciones son cesiones sin opción de compra por media temporada. O cesiones con opción de compra no libre que dependen del club comprador, También cesiones con compra obligatoria independientemente del rendimiento del jugador. Es decir, el club de destino está obligado a pagar un precio ya pactado en enero. Esta última opción es la mejor para todas las partes y, sobre todo, para el futbolista, porque le da tranquilidad respecto a su futuro y esa media temporada le sirve para adaptarse y demostrar a su nuevo club su nivel.

En resumen y concretando en el caso del Barça, a un club así el mes de enero no le recomendaría para nada fichar porque necesita jugadores de rendimiento inmediato sin tener en cuenta que deberá adaptarse a un nuevo entorno. Eso no es fácil y existen muchas probabilidades de que no salga como se espera. Además, si quieres comprar a un jugador que acaba contrato en verano, tienes derecho a negociar con él a falta de seis meses para acabar el vínculo. El precio, eso sí, no sería muy económico y, en este caso, se necesita una gran habilidad por parte de la dirección deportiva en la negociación. Por lo tanto, la mejor opción es pactar con el jugador su incorporación al terminar su contrato, pero la negociación debe iniciarse con mucho tiempo de antelación.

Llegados a este punto, voy a dar una lista de seis jugadores que veo como oportunidades de mercado, ya sea ahora durante el mercado de fichajes de enero o al finalizar su contrato el próximo 30 de junio:

Alexander Arnold (26 años), lateral derecho de Liverpool, talentoso, con calidad técnica y táctica ideal en el sistema de Hansi Flick, con su capacidad de incorporaciones en ataque y lectura de transiciones.

Alexander-Arnold, futbolista del Liverpool / X

Alphonso Davies (24 años), lateral izquierdo del Bayern Munich, Junto con Balde, sería una garantía para muchos años en el club, aportando su calidad en ataque, tanto individualmente como asociándose.

Jonathan Tah (25 años), central del Leverkusen, que sería un recurso muy importante en las rotaciones, con total garantía de Flick, destacando en su característica de líder, dominio en su zona y en los duelos directos.

Joshua Kimmich (29 años), pivote del Bayern, que daría más consistencia, opción de variar el sistema de juego y también capacidad de jugar como lateral derecho.

Davies y Kimmich, en un partido del Bayern de Múnich / EFE

Leroy Sané (29 años), extremo del Bayern. Aunque a veces es algo infantil en su comportamiento, tiene la capacidad de jugar por las dos bandas, destacando por su velocidad, dominio del balón en plena velocidad y siendo muy efectivo en asistencias y finalizaciones.

Yarek Gasiorowski (20 años), central zurdo de Valencia, que está creciendo y supone una gran apuesta de futuro, demostrando que ha progresado mucho y tiene margen para mejorar y jugar al nivel alto exigido.

Yarek Gasiorowski en el Valencia-Barça de la Liga 2024/25 / AP

Insisto en que no es posible fichar a todos estos jugadores, pero cada uno es garantía de alto rendimiento en continuidad, atractivos para el público y, aparte de la calidad futbolística, aportarían personalidad y carácter ganador al equipo, lo cual es clave para ganar títulos. Y los quieren todos los grandes equipos de Europa, por su calidad y situación contractual. Si incorporas a dos de todos ellos, sería un éxito.