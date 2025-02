No fichar puede ser una buena noticia

El momento en el que Hansi Flick convence a Gavi para que se retire del partido Barça-Alavés / @DAZN-ES

El Barcelona acabará la temporada como los mismos jugadores con los que empezó el curso, sin los refuerzos que podían haber llegado. Se suspiraba por un extremo izquierdo que pudiera jugar de delantero centro para reforzar el ataque, algo que Flick no podrá disponer. Es lo que tiene dirigir hoy el FC Barcelona. Te sientas en una negociación con todas las de perder porque, pese a haber entrado en la regla del 1:1, no puedes ofrecer nada. Si no hay salidas, no pueden haber entradas. Esto pasa ahora y volverá a pasar en verano. El club tendrá la necesidad de quitarse jugadores de encima si quiere comprar. O, como ahora, conformarse con lo que hay.

¿Conformarse es la palabra adecuado? En absoluto. Es errónea. Hoy, la plantilla del Barcelona, gracias a la hornada de jóvenes jugadores, es una de las más competitivas del mundo. Lo mejor, sin duda, no es su calidad. Sino el ambiente que se respira en el vestuario gracias a la gestión de Hansi Flick. El gesto de Gavi dando prioridad de Pablo Torre cuando tenía que salir a un partido es la demostración clara de la camaradería que hay en el grupo. Los jóvenes tienen hambre, pero no son egoístas. Y un equipo solidario es la mejor arma para ir a por los títulos. Solo hay que ver cómo celebran los goles los jugadores reservas para darse cuenta de la dimensión de esta solidaridad reinante.

Y no es por comparar, porque aquí aún puede pasar de todo, pero el ambiente que destila el Real Madrid es diferente. Carácteres como el de Bellingham o Mbappé y, sobre todo Vinicius, no ayudan cuando las cosas se tuercen. Que Vinicius acuda a Ancelotti a mitad del partido contra el Espanyol para denunciarle que Ceballos no le pasaba la pelota es una evidencia de que hay tensión, envidias y una relación mejorable en el seno del vestuario blanco.

Por su parte, elAtlético de Madrid es lo más parecido al Barcelona porque Simeone ha logrado, de nuevo, configurar un equipo para morir juntos en la batalla. Así pues, Flick no tendrá a ningún fichaje, una mala noticia que puede convertirse en perfecta porque así nadie romperá la armonía que hay en el seno del equipo azulgrana.