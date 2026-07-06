Dos fichajes, un mensaje: el 'mercato' blanco que pone deberes al Barça

El Madrid sigue en su empeño de reventar el mercado de fichajes. Ayer oficializó la incorporación de Dumfries, una manera de reconocer que la llegada de Trent Alexander-Arnold, anunciada hace un año a bombo y platillo, ha sido de momento un sonoro fracaso. De la misma manera, la contratación de Cucurella puso en evidencia el fiasco de Carreras, que llegó hace un año entre fanfarrias por la friolera de 50 millones de euros.

Hay una primera lectura curiosa de los movimientos sísmicos en el mercado blanco: su innegable voluntad de autoenmendarse la plana, como si los refuerzos que hizo hace solo doce meses, con contratos hasta el 2031, fueran casi papel mojado. Un caos de planificación de este calibre en el Barça generaría una presión sobre la dirección deportiva difícil de soportar. En el Madrid, en cambio, el pasado no existe y se atiende solo a las urgencias del presente.

Dicho esto, el movimiento Dumfries-Cucurella es sin duda estratégico e, independientemente de cómo termine resultando su rendimiento, es consecuencia de una acertada visión sobre el creciente rol de los laterales en el fútbol moderno.

Ya nadie duda de que la pareja Hakimi-Nuno Mendes ha sido clave para que el PSG conquistara dos Champions consecutivas, y no es ninguna casualidad el interés que despiertan en el mercado figuras como Alejandro Grimaldo (ex Barça), Alphonso Davies o Frimpong. Un buen lateral puede ser hoy la mejor manera de atacar la defensa rival, dominar físicamente el medio campo y blindar la propia zaga.

El doble fichaje Dumfries-Cucurella pone sobre la mesa que el Real Madrid va a intentar jugar la Champions de los laterales, y evidencia su obsesión con esta posición: no hay precedentes de un gran equipo incorporando, con solo un año de diferencia, a cuatro laterales 'top' que, si no se produce ninguna salida, competirán ferozmente por un puesto en el once titular.

La jugada de ajedrez de los laterales blancos pondrá inevitablemente deberes al Barça, tranquilo en la Liga, donde solventa sus compromisos casi sin despeinarse, pero demasiado exigido en Europa, donde esta temporada ha vuelto a comprobar que todavía le falta un peldaño para llegar a la élite continental.

El equipo de Flick necesita o bien recuperar la mejor versión de Balde y Koundé, o bien encontrar otra joya en La Masia, o bien reforzar esa demarcación. También en el mercado, Madrid y Barça siguen siendo vasos comunicantes. Que nadie dude que se miran de reojo y se condicionan mutuamente.