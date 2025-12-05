Los fichajes que llevan la firma de Hansi Flick

Los fichajes del Barça no son responsabilidad específica de Hansi Flick, como en general no lo son de los entrenadores de los clubs profesionales, pero sí que hay jugadores que por distintas circunstancias pueden ser considerados como fichajes del entrenador. Son aquellos que no estaban dando el rendimiento esperado o directamente estaban prácticamente ignorados y a los que un nuevo técnico ha devuelto al primer plano futbolístico.

En este sentido, Hansi Flick acredita ser un maestro. Su mejor obra de arte ha sido Raphinha, al que cogió cuestionado y ha convertido en un jugador nivel Balón de Oro. El técnico alemán ha sacado lo mejor de él, le ha convencido de su capacidad para desbordar, asistir, rematar y, muy importante, sacrificarse en la presión. Ahora mismo, Raphinha es tan importante en el Barça como Pedri o Lamine.

Otro milagro ha sido Eric García, que de transferible ha pasado a superdefensa y mediocentro de guardia. Juegue donde juegue, Eric cumple de notable para arriba. Y un tercer caso destacado es el de Ferran Torres. Seguramente, con pocos jugadores hemos sido en el análisis tan injustos como con él. Se le juzgó precipitadamente, tal vez por el elevado precio de su fichaje, y no le dimos tiempo para adaptarse al sistema de juego y al club, pero hoy es el delantero español más goleador de la Liga, también en el Barça, palabras mayores, señores. El mérito es de los tres, por supuesto, por sus cualidades y por su trabajo, pero el ojo clínico y la confianza que les ha aupado es de Flick, un entrenador especialista en recuperar jugadores.