Fichajes que sí, fichajes que no y salidas que sí o sí

Ha llegado la hora de las grandes decisiones. La eclosión de varios jugadores jóvenes no equivocarse en la política de fichajes, pero tampoco en la de salidas, no vaya a ser que entre unos y otras se tape la progresión de la gran generación que viene.

Hay fichajes que no admiten duda, principalmente el de Nico Williams, que es determinante y cubre un perfil que no tiene la plantilla. La sola idea de juntar a Lamine Yamal por la derecha y a Nico por la izquierda dispara la ilusión de los barcelonistas... y asusta al Madrid y a los grandes rivales europeos, que son muy conscientes del salto de calidad y competitivo que daría el equipo azulgrana.

Si Nico finalmente dice no, hay que pensar muy mucho si se va a por otro extremo o Raphinha es capaz de tener un rol más vertical y profundo. Flick tiene la palabra sobre si ve a Raphinha o a otro jugador con condiciones. El otro fichaje clarísimo es Olmo, que es sobresaliente con posibilidades de convertirse en determinante en varias posiciones.

Es cierto que hay mucho tráfico por donde él juega, pero después de tantos años esperando a De Jong y teniendo en cuenta que Gündogan no explotó en su primer año y que las lesiones persiguen a Pedri, el centrocampista del Leipzig es un tiro seguro.

Respecto al mediocentro, hay que estar muy finos, pues siendo prácticamente imposibles Kimmich y Merino, ir a por una tercera o cuarta opción teniendo a Casadó y Bernal parece desaconsejable. Primero, para no frenar su futuro y segundo, porque la opción De Jong siempre está ahí, solo falta que Flick la vea y sepa capaz de convencer al jugador.

Vamos con los fichajes que no. Cancelo, ¿para qué? En los laterales hay savia nueva que sube muy fuerte. Alex Valle convenció ante el Madrid, están Fort, Balde y siempre estará Koundé.

Y más arriba, ya ven que sobran más que faltan. Que no, que no. ¿Y Joao Félix? pues si viene Nico es evidente que no. Y si viene Olmo, menos todavía.

Además, en los puestos de ataque se suma Pau Víctor, que tiene el don del gol y este es un don que decanta claramente la balanza a favor del que lo tiene. Y en su caso, es un don que, por una vez, ha salido baratísimo, en contraposición con la posible operación que se asumiera con el portugués. De cómo finalmente quede el ataque dependerá que Pau se quede o se le busque una cesión adecuada, donde no se puede fallar.

Otra decisión y mucho más importante de lo que pueda parecer, son las salidas. Hay jugadores que han de salir sí o sí. Vitor Roque, el más claro. Con tanto ‘overbooking’ y sin la confianza del entrenador, no hace nada en la plantilla. Si por su culpa se condicionara la progresión de Víctor, sería algo imperdonable.

Por otro lado, si se cerrase el fichaje de Nico, Raphinha sería, a todas luces, un buen traspaso. Y con Olmo, plantearse la salida de Ferran no estaría de más. Muchas decisiones que tomar y muchos problemas por solucionar. Afortunadamente, la cantera, y los jóvenes, lo hacen todo más fácil.