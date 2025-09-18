Los fichajes de Deco deciden en Newcastle

Rashford, protagonista con sus dos goles ante el Newcastle / AP

Al Barça le costó mucho adueñarse del partido y sufrió más de lo esperado en una muestra de que la Champions se juega a un nivel distinto al de LaLiga. La prueba fue que el portero Joan Garcia resultó el más decisivo en la primera parte con un paradón marca de la casa en el minuto 23. Es cierto que los de Flick tardaron demasiado en recuperar el balón y que no chutaron a puerta antes del descanso, mientras que el Newcastle lo hizo en siete ocasiones. Aun así, nunca se perdió la sensación de que el partido se podía ganar.

Sin embargo, en el segundo periodo todo cambió. El Barça tardó poco en controlar la avalancha local y muy pronto se confirmó la sensación con la que acabó la primera parte. Apenas trascurridos diez minutos, Rashford marcó de cabeza un gol propio de un delantero centro. A partir de ahí, el Barça monopolizó la pelota en forma de rondo gigante hasta desesperar al rival. Tanto fue así que, de nuevo, Rashford firmó uno de esos golazos que solo están al alcance de las grandes estrellas.

Fue una liberación para los de Hansi Flick y, sobre todo, un subidón para el director deportivo y máximo responsable de los fichajes de Joan Garcia y Marcus Rashford. También del de Flick, aunque en ese caso el presidente Laporta tiene su cuota de responsabilidad. Me refiero, claro, a Deco, que ha sabido mejorar notablemente la plantilla que heredó.

En definitiva, el Barça sigue ofreciendo una excelente imagen en Europa, algo determinante de cara a los próximos partidos de Champions. Y todo ello sin olvidar que Lamine Yamal se quedó en Barcelona. Las dos victorias consecutivas de los azulgranas sin la presencia de su estrella demuestran que el equipo está por encima de las individualidades, que sabe a lo que juega y que cuenta con un entrenador como la copa de un pino. ¡Ah! Y que tras el gol local supieron controlar el partido sin sustos innecesarios.