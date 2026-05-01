Los fichajes del Barça y del Madrid tras lo de París

Todos quedamos extasiados viendo el PSG-Bayern del pasado martes. Fútbol de ataque desbordado, nueve goles, futbolistas nivel Balón de Oro por un tubo, la octava maravilla del mundo... La primera impresión fue que ambos están un par de escalones por encima del resto, del Barça también. Y, sin embargo, por lo que respecta al equipo de Hansi Flick hay un punto de injusticia en este análisis, pues el 4-3 contra el Inter que le apartó de la final del año pasado fue interpretado como una crítica a su defensa, mientras que los cinco que encajó el Bayern o los cuatro que se llevó el PSG son generosamente aplaudidos...

En cualquier caso, es cierto que la conclusión es clara: hay que fichar para acercarse y competir con posibilidades. Nada que no supiéramos, por otra parte, pero, claro, después de ver tamaña exhibición, otra conclusión es que los buenos los tienen ellos y que ni el PSG ni el Bayern los van a traspasar.

En estas circunstancias tendrán que competir Barça y Madrid en este verano de fichajes obligados. Más fácil lo tiene el Barça, que ya cuenta con un bloque de calidad y solo precisa dos o tres ajustes quirúrgicos, pero claro, no serán Kane, Olise, Luis Díaz, Vitinha, Hakimi ni Kvaratskhelia. Tampoco serán los del Madrid, que ha de renovar a más de medio equipo.

Afortunadamente, el Barça tiene la ventaja de que el tiempo juega a su favor en el crecimiento hacia la madurez de jugadores como Fermín, Pedri, Gavi, Cubarsí, Bernal, y muy especialmente Lamine Yamal. Ellos son el activo, mientras la esperanza es que Deco encuentre oro que aún está por descubrir.