El fichaje que viene: ¿cuatro cracks para tres puestos?

El tridente del Barça hace maravillas / Javi Ferrándiz

La dirección técnica del Barça ya trabaja a tope en la confección de la plantilla de la próxima temporada. No habrá demasiados fichajes, pero sí de calidad y en puestos muy concretos. Es indudable que el rendimiento de los titulares ha sido satisfactorio y que algunos de los etiquetados como primeros suplentes, especialmente Ferran, Fermín y Eric García, se han ganado la confianza de los técnicos. Por lo tanto, hay equipo y plantilla para aspirar a todo, aunque siempre hay que buscar refuerzos para conseguir un nivel todavía mayor.

En esas está Deco y, curiosamente, la posición en la que más se va a invertir para traer a un crack es la de extremo izquierdo. Digo curiosamente, pues precisamente los dos extremos, Lamine Yamal y Raphinha han sido, junto a Pedri, los mejores y más decisivos jugadores de la temporada. Pero lo que quiere el club es justamente asegurar este elemento diferencial en las bandas.

De mayor a menor precio, Luis Díaz, Leao, Rashford y Leroy Sané, que acaba contrato con el Bayern, aunque ello no quiere decir que llegase gratis pero sí a muy bien de precio, encabezan la lista. Y a partir de aquí, la gran pregunta: ¿Con Lewandowski, cuatro cracks para tres puestos? ¿No hemos visto lo que ha pasado este año en el Madrid?

La cuestión no es menor, pero en el Barça están convencidos de que Raphinha no puede jugarlo todo, que hay que dosificar a Lamine, aunque menos, que podrían jugar los tres extremos con Lamine de falso nueve a lo Messi, o los cuatro con Raphinha por dentro en el lugar de Olmo. Rotar con garantías y no quemar a Lamine y Raphinha es prioritario.