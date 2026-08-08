El fichaje de Rodri reta el 'cantera mejor que cartera'

Rodri va a venir al Barça salvo sorpresa mayúscula. La operación se decantó en el momento en el que el futbolista comunicó al club blaugrana que quería fichar y, a partir de aquí, poco más que decir hasta que lleguen a un acuerdo de traspaso con el Manchester City. Visto así parece una negociación relámpago concretada en pocas horas, pero detrá de ello hay una reflexión y una intención clara.

El Barça hace ya bastantes días que iba a por Rodri tras un debate interno intenso en el que ha ganado los que pensaban que se trataba de una oportunidad única para traer a uno de los mejores centrocampistas del mundo. El Barça no iba a entrar en ninguna puja, pero siempre tuvieron claro, tras la lesión de De Jong, que si se ponía a tiro, lo traían.

En ese debate hay un trasfondo de modelo de club. El Barça, quizás por necesidad, ha apostado estos últimos años por los chicos de La Masia jugándosela por futbolistas casi sin experiencia que han ido creciendo para consolidarse como jugadores de primer nivel. Es una política que conlleva riesgos, pero una manera de hacer que despierta admiración en el mundo. Y el fichaje de Rodri rompe con el lema de cantera por encima de la cartera. No hay duda que llegará un futbolista top que será titular indiscutible, pero la posición estaba cubierta y su incorporación tapará con toda seguridad la proyección de futbolistas que empezaban a ser una realidad y apuntaban a cracks.

La gran pregunta es ¿qué harán ahora jugadores como Marqués, que aspiraba a tener dorsal de primer equipo? O ¿Marc Bernal volverá solo a tener minutos cuando apuntaba a titularísimo y hasta el seleccionador Luis de la Fuente le nombró como el sucesor de Rodri quizás para el próximo Mundial? El Barça habrá pensado en ello y se ha decidido a ir por un camino que puede sentar un precedente. Son decisiones complicadas que pueden traer a situaciones más complicadas aún. La prioridad ha sido dar un golpe de mercado, fic