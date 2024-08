El fichaje de Olmo y la ‘medalla’ de Deco

Dani Olmo posando con la camiseta del FC Barcelona / @fcbarcelona

El fichaje de Dani Olmo ha sido la mejor noticia que ha tenido/vivido el barcelonismo en los últimos meses... que faltita le hacía. Me parece una excelente contratación, ya que siempre he considerado a Olmo uno de los mejores futbolistas españoles de los últimos años y consideraba inaudito que fuera titular en la selección española y no jugara en un club europeo ‘top’.

Un chico, además, con un gran corazón, ya que cada año el dinero que recauda en su Campus de verano lo destina a una Fundación o causa social. No todos sus semejantes tienen esa sensibilidad tan a flor de piel.

Además, el de Terrassa tiene un perfil que no existe en el Barça actual. Dani es un extraordinario llegador, con un sensacional disparo desde fuera del área, ideal para jugar por dentro contra equipos bien pertrechados y que asocia como pocos. Ahora habrá que ver cómo lo utiliza Hansi Flick, porque es evidente que Olmo no es un extremo nato y tampoco un interior clásico. Solo podrá brillar si el sistema táctico del Barça de Flick le permite dar lo mejor de él mismo.

Otra cosa muy distinta es que este fichaje haya sido un gran éxito de Deco y del FCB. Fichar a un futbolista por 60 millones de euros tiene el mérito que tiene. Ya saben aquello de la portera de Núñez. En el caso de Olmo tengo una duda: ¿su contratación es un ‘cromo’ que has de tener porque ha sido una de las grandes revelaciones de la última Eurocopa y así generas ilusión en un momento donde el Barça tiene poco de qué presumir o porque ya lo tenías ‘motorizado’ y era, de verdad, una prioridad?

Verán, hace tres años Koeman pidió a Jordi Cruyff y a Mateu Alemany que miraran si podía venir Olmo. Le dijeron que ‘nanai de la China’, que no había un duro. Y si es verdad que Deco ya le había echado el ojo, ¿por qué no habló con Olmo al final de la temporada 22-23 para que no renovara por el RB Leipzig? Recordemos que Deco ya estaba trabajando de ‘amagateguis’ para el Barça en la primavera del 2023, que fue cuando recomendó a Vitor Roque contra la opinión de Cruyff y Mateu... Un Vitor Roque que acabó fichando a cambio de 30 millones de euros más variables, otros 30 kilos de nada, cuando Deco entró en el club como director deportivo

El de Terrassa acababa contrato ahora, el 30 de junio de 2024, y renovó por el Leipzig en junio de 2023. De haber sido más diligente el Barça, y el resto de clubs que suspiraban por él, podía haber llegado gratis, como Iñigo Martínez, Christensen o Gündogan. Y mucho más tenido en cuenta que el chico siempre había expresado su deseo de regresar a la liga española y concretamente al Barça. Era su sueño. Así que creo que no, que el año pasado Olmo no era una prioridad para un Deco que tiene mucho trabajo por delante.