El fichaje del año

Julián Álvarez celebra su gol ante el Real Madrid / JUANJO MARTIN / EFE

'Era lo que necesitábamos'. 'Por fin hemos acertado'. 'Este muchacho nos dará muchos días de gloria'. Seguro que muchos aficionados del Atlético de Madrid intercambiaron frases parecidas después de ver el partido que Julián Álvarez, convertido ya en la gran estrella de un equipo que mantiene vivas sus aspiraciones a ser campeón de Liga, campeón de Copa y campeón de Champions.

La inversión del verano fue de las que dan vértigo: 75 millones de euros por un futbolista de 24 años que aterrizaba con un enorme currículum (campeón del mundo y de la Champions), pero que hasta cierto punto, era un melón por abrir. ¿Cómo se adaptaría a la Liga? ¿Cómo se adaptaría al Atlético? Nunca fue fácil encajar en un equipo como el Atlético, especialista en cambiar de objetivo cada semana: es un club que vive en un eterno debate sobre sus aspiraciones reales.

Pero tanto el Atlético de Madrid y LaLiga merecían un jugador así: el Atlético, porque siempre ha vivido condenado al ostracismo, a la sombra de los dos gigantes del fútbol español. LaLiga, porque jugadores así siempre supone un enorme salto de calidad.

Julián Álvarez celebra su gol durante el encuentro contra el Real Madrid / EFE

Julián no suele prodigarse mucho en los medios ni se dedica al postureo en las redes sociales. No tiene alma de 'influencer', sino de futbolista, sin más. No es un detalle menor: todo apunta a que Julián no acabará distraído por asuntos ajenos al fútbol o manipulado por influencias extrañas. Lo suyo es el césped, más que la alfombra roja, y eso ya es un gran valor añadido.

La sensación que comparten los colchoneros es que el club ha acertado de pleno: lo que no fue Joao Félix lo será Julián. A similar inversión, la diferencia de rendimiento es tan evidente que sonrojaría a los que creyeron en el portugués hasta el último día.

No se trata solo de goles. Julián lleva 22 en 41 partidos -cifra más que notable-, pero lo importante es su capacidad para convertir al Atlético en un equipo más ambicioso, más ganador. El paso adelante que necesitaba el equipo y la afición. En definitiva, los 75 millones de euros mejor invertidos en la historia del Atlético de Madrid.