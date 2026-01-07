La ficción del derbi

En el deporte, el mejor gana siempre, o casi. Es verdad que en deportes colectivos el factor de incertidumbre es mayor que en el individual. Y también lo es que, cuanto mayor es el número de jugadores, más margen existe para que el equipo de calidad inferior pueda ganar al de calidad superior. Y que las probabilidades de sorpresa se incrementan aún más en aquellas disciplinas en las que la precisión queda condicionada por el instrumento con el que se ejecuta. El fútbol, por ejemplo, porque requiere más habilidad y talento golpear la pelota con los pies que lanzarla con la mano. En todo caso, la incertidumbre del resultado siempre es inversamente proporcional a la diferencia de calidad.

El Espanyol llegaba al derbi del domingo en una situación inmejorable en comparación a las de hace décadas. La trayectoria de esta temporada, la racha de cinco victorias consecutivas y la posición en la clasificación, impensable después de un año de sufrimiento por no perder otra vez la categoría, el carácter competitivo y la voluntad de no creerse inferior a nadie y salir convencidos de poder ganar a cualquier rival con el que ha impregnado Manolo González a sus jugadores nos hacía afirmar que estábamos ante el derbi más igualado de los últimos años. Y es verdad que lo fue. Pero lo ganó el Barça. El Espanyol aún no ha podido ganar un derbi en Cornellà - El Prat. Alguno ganará, pero será la excepción.

Se ha valorado, y es también cierto, que Joan Garcia evitó que el Espanyol se adelantara. Pero es que esta es, precisamente, la diferencia que se ha convertido en insalvable y que hace que los derbis no puedan volver a ser lo que fueron, por más interés y ganas que pongamos. O los cambios introducidos por Hansi Flick y Manolo González en el momento decisivo del partido. O la precisión entre los remates de Roberto y Olmo. Sin posible rivalidad deportiva, el derbi queda reducido a los cánticos de las gradas y las provocaciones, las burlas y las rabietas de los aficionados en las redes insociales.