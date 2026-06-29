La FIA sienta un peligroso precedente en Austria

Max Verstappen fue el gran protagonista del fin de semana en Austria. Y no solo por su increíble exhibición en la carrera del domingo, que le valió un segundo puesto tras George Russell y ser votado como ‘Piloto del día’ por los fans de la F1. También lo fue por su accidente del sábado en Q3.

O mejor dicho, por la polémica -y peligrosa- situación que generó la FIA al dar por buena la vuelta rápida de Russell y concederle una pole que nunca debió ser, si de lo que se trata es de velar por la seguridad de los pilotos.

Max se estrelló en la curva 9 del Red Bull Ring, un sector que se aborda a altas velocidades. Lo lógico habría sido que los comisarios mostraran de inmediato una doble bandera amarilla, lo que habría obligado a abortar su vuelta lanzada a todos, incluído Russell.

Pero los jueces de la FIA optaron por la confusión. Primero, bandera amarilla, luego, doble bandera y finalmente,de nuevo amarilla. Eso permitió a Russell hacer valer su experiencia y perder solo 30 milésimas en su desaceleración para llevarse el ‘gato al agua’ y una pole que, a la postre, le allanó también el camino a la victoria el domingo, pese a tener peor ritmo que Verstappen y Kimi Antonelli.

El italiano, líder del Mundial a sus 19 años, acabó tercero aunque era el más rápido en pista. Basicamente, porque el sábado interpretó mal la bandera amarilla y frenó sin percatarse, como sí hizo su compañero, de que no había doble bandera.

Pero lo peor de todo fue su lectura de lo ocurrido:“Era demasiado peligroso para solo una bandera amarilla... si sucede otra vez, ya sabré cómo manejar esa situación. Es mi error", valoró. Es decir, la próxima le dará al gas aunque haya un coche en la grava. Un mensaje totalmente equivocado y del que la FIA debería tomar nota.

Dos pilotos con la experiencia del propio Verstappen y Fernando Alonso pusieron el dedo en la llaga el domingo. Durante la carrera en el Red Bull Ring el ingeniero de Max le avisó de una bandera amarilla: “¿Eso significa pasar a toda velocidad por delante del coche no? Estoy de broma”, soltó el neerlandés.

Fernando, que fue llamado a comisarios por una supuesta infracción con banderas azules de la que finalmente se libró, también lanzó su particular puya: “Igual me meten 3 minutos de sanción...Ya se vio el sábado con la bandera amarilla”, recordó, poniendo una vez más el foco en el criterio de la FIA.

Y es que a decir de muchos, incluído el bicampeón español, la vara de medir de la Federación es distinta según la nacionalidad del piloto, sobre todo si es inglés. Como Russell.