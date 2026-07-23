Ferran Torres vuelve a ser cuestión de estado

El Barça tiene en su plantilla al futbolista que decidió un Mundial: el de Ferran Torres ante Argentina es uno de esos goles que marca una carrera, que acompañará siempre a su autor, más allá de su retirada.

Y el Barça, como propietario de su ficha federativa, haría bien en cuidar y capitalizar ese patrimonio: ¿cuántos clubes desearían tener en sus filas al jugador que decantó la final? En cambio, desde según qué sectores del barcelonismo, la figura de Ferran Torres se sigue viendo como algo sospechoso.

Más allá de las cuestiones políticas, que en este caso no tienen demasiada razón de ser -darle un Mundial a España lo convierte, según el criterio de algunos, en un proscrito- Ferran Torres volverá a entrenarse con el Barça envuelto en un clima de dudas sobre su futuro.

¿Venderlo o renovarlo?, es la pregunta que rodea al futbolista valenciano y que nace sobre todo del entorno del club.

Uno habría imaginado que marcar un gol así traería unos días de paz y de felicidad al jugador que tuviera la suerte y el acierto y el talento de firmarlo. No parece el caso de Ferran Torres, siempre condenado a vivir bajo sospecha. Uno no sabe muy bien por qué, qué clase de deméritos ha hecho este futbolista para que a él se le exija siempre un poco más.

Y sobre todo para que, haga lo que haga (incluso marcar un gol en la final de un Mundial), nunca tenga el nivel que algunos le piden para jugar en el Barça. No ya para ser titular, sino simplemente para estar en la plantilla.

Lo cierto es que Ferran acaba contrato en 2027: el Barça asegura que quiere renovarle, quizá con la intención de buscar un traspaso más adelante. Muchos aficionados, en cambio, estarían encantados de aprovechar el tirón de ese gol ante Argentina para traspasarlo ya -no vaya a ser que su cotización baje mientras el chico está de vacaciones-.

Si se cumple este segundo escenario, Ferran luciría su condición de goleador mundial en otro club, con otra camiseta: otros aprovecharían ese patrimonio. Pase lo que pase, nadie estará contento del todo.