Ferran Torres, el 'nueve' (no tan) invisible

No es ningún secreto: Ferran Torres es un jugador que despierta tantas filias como fobias. Es uno de esos futbolistas que no deja indiferente, y que en demasiadas ocasiones ha generado entre la afición del Barça una sensación de jugador incomprendido.

Nunca se sabe muy bien dónde y cómo nacen este tipo de sensaciones, pero conviene reconocer que durante mucho tiempo, Ferran ha jugado dos partidos a la vez: uno, ante los rivales de turno y otro, ante su propia afición.

Curiosamente, para el delantero valenciano, la selección española siempre ha sido una especie de oasis, de refugio, porque a las órdenes de Luis Enrique o de De la Fuente, su rendimiento ha sido siempre impecable. Con el Barça, en cambio, ha sufrido más altibajos. (Y no será el último ni el primer futbolista que en según qué momentos, se encuentra más a gusto en su selección que en su club: pensemos en el Xavi de 2008, por ejemplo).

Dicho esto, también es justo destacar que hace ya mucho tiempo que Ferran Torres ha logrado espantar esa etiqueta de futbolista incomprendido. Lo ha hecho con trabajo, esfuerzo y dedicación, pero sobre todo, con goles.

Cuando ha tenido que sustituir a Lewandowski como nueve puro, Ferran ha estado a un nivel extraordinario. Lo mismo podría decirse de su rendimiento en la selección: siempre ha estado en las convocatorias, aunque muy pocos lo tienen en cuenta como posible ‘nueve’ puro de la selección.

La dedicatoria de Ferran Torres / X

Ahora que Morata parece muy lejos de volver a la lista, es Oyarzabal quien se ha ganado el puesto, por méritos propios. Pero sorprende que muy pocos analistas valoren la figura de Ferran como delantero centro, más allá de la anécdota de que el valenciano pidiera permiso a Morata para lucir el dorsal ‘7’ en un video difundido por la RFEF.

Después de remar contra viento y marea, Ferran ha callado muchas bocas. Lo ha hecho sin demasiados alardes: el ruido no se combate con ruido, más bien todo lo contrario. Ferran ha sabido hacerlo. En tiempos de un narcisismo exacerbado (hoy, parece contar más el aparato de marketing o el impacto en redes sociales que el rendimiento deportivo), el jugador del Barça ha apostado por la discreción.

Nunca ha renunciado a nada, ni siquiera cuando se ha puesto delante de un micrófono (le cayeron palos por criticar el planteamiento de Bordalás tras un Barça-Getafe, pero más allá de si tenía razón o no, al menos se atrevió a ser sincero, algo que siempre es de agradecer), mucho menos cuando se ha calzado las botas y la camiseta, ya sea la del Barça o de la selección. También ha logrado jugar en ambos equipos (Barça y selección) sin disonancias, armonizando sus dos equipos con naturalidad, algo no precisamente fácil últimamente.