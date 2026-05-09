Ferran Torres merece más respeto por parte de todos

Por extraño que parezca y sin saber a ciencia cierta el motivo, hay futbolistas que conectan con el Spotify Camp Nou sin haber ofrecido un rendimiento top, convirtiéndose en protegidos de la afición. Es el caso, por ejemplo, de Luuk de Jong. O de Paulinho. O hace más años de Henrik Larsson, futbolista que sí marcó goles importantes para el equipo y que fue clave en la final de París, pero que ya llegó al Barça siendo un ídolo para la afición sin haber hecho nada para los intereses azulgranas.

Hay otros, en cambio, a los que les cuesta más gozar de ese cariño y deben convivir con el siempre incómodo run run del Spotify Camp Nou. Es el caso, por ejemplo, de Ferran Torres. Y eso que el valenciano está ofreciendo un rendimiento más que notable en estas últimas temporadas. Le pesa su precio, que en enero del 2022, el Barça pagase por él 55 millones de euros al Manchester City, pero él no tiene la culpa de eso.

Ferran Torres realizó una muy buena temporada 2024-25. Marcó 19 goles y repartió siete asistencias, siendo clave en el título de Copa logrado por el Barça. Fue el máximo goleador de la competición y elegido MVP de la final tras forzar la prórroga con un golazo a falta de pocos minutos para el final del tiempo reglamentario. Esta campaña, sus números son todavía mejores. Ha sido capaz de ganarle la titularidad a Lewandowski en muchos partidos y ha rendido jugando por el centro y también cuando Hansi Flick lo ha colocado en la banda izquierda. El de Foios suma 20 goles, siendo el segundo mejor realizador de la plantilla por detrás de Lamine Yamal y con un tanto más que Raphinha y dos más que Lewandowski.

El 'Tiburón', que es cierto que pasó por una sequía prolongada durante los primeros meses del año, tiene la confianza y el reconocimiento de sus compañeros y de los técnicos. Flick se la ha mostrado públicamente en más de una ocasión y el seleccionador español, Luis De la Fuente, cuenta con él para el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Le falta ahora tener ese cariño de la grada que se ha ganado con sus goles y su rendimiento. Y también lograr ese reconocimiento por parte del club.

Y es que Ferran Torres acaba contrato con el Barça el 30 de junio de 2027 y, aunque ha habido alguna excepción como la de Eric Garcia, lo lógico es que no entre en la última temporada de contrato sin renovar. Hasta el momento, nadie del club se ha dirigido ni a él ni a su representante. Es como si su futuro dependiese de la decisión que tome Lewandowski, que sí tiene una oferta para seguir un año más, y de lo que pueda fichar el Barça. El jugador solo piensa en azulgrana y en quedarse. Y se ha ganado su continuidad con sus goles. Es uno de esos futbolistas que siempre suma en una plantilla que aspira a todo.