Sobre Ferran Torres y Ansu Fati

Objetivo cumplido: victoria cómoda, rotaciones eficaces, suplentes reivindicados, reencuentro con el gol de Lewandowski y cero contratiempos de cara al partido del jueves a vida o muerte en Manchester.

Xavi formó con una alineación repleta de dobles intenciones. Eric García, por el sancionado Araujo, al que ya le vino bien este descanso administrativo; Balde en la izquierda, lo que acaso signifique que Alba volverá en Europa; Sergi Roberto en el centro del campo, para no forzar a Busquets, que seguro que estará de inicio en Inglaterra, y a la vez demostrar que puede competirle el puesto a Kessie, y Ferran, en principio para reservar a Raphinha, aunque después del gran partido que se marcó, igual se queda en el once.

También Ansu Fati salió de titular con el regreso de los tres delanteros.

LA ACTITUD

El resultado es que los suplentes se rebelaron y Xavi recuperó la moral de los que permanecen a la espera de minutos. Ferran Torres fue el mejor. Pegado a la banda derecha, buscó el uno contra uno, encaró a su marcador y estuvo profundo y desequilibrante. Casi todo el peligro salió de sus botas, fantásticos los tres regates previos al primer gol. Mejor por fuera que por dentro, justo lo contrario que se nos había vendido hasta ahora.

De igual modo, Sergi Roberto confirmó que aporta más en el centro del campo que como lateral. Empezó y destacó de joven como volante pero las necesidades históricas del equipo le convirtieron en lateral derecho y comodín de urgencia, lo que no tengo ninguna duda que ha perjudicado su carrera. Ayer, gol y asistencia, no se le puede pedir más.

Mención especial merece Ansu Fati. A él, el dibujo no le beneficia. No es extremo y como punta ha de adaptarse a compartir terreno con Lewandowski. Hubo momentos en que el polaco tenía que retrasarse para hacerse un espacio y, a la vez, dárselo a él. Buscó el gol desesperadamente, es posible que le traicionara la ansiedad, y así lo entendió la afición, que le animó coreando su nombre. Es el camino y la actitud ideales para recuperar a un jugador que el Barça no puede perder.

La clave

