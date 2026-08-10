Ferran, Rodri, Julián y el tapado

El Barça afronta una semana de esas que pueden marcar un mercado. Hay operaciones que avanzan, otras que se enquistan y, por encima de todo, una sensación cada vez más evidente: el club está moviendo piezas importantes y todavía guarda una carta bajo la manga.

La salida de Ferran Torres parece cuestión de pocos días. El delantero ha dejado claro que quiere cambiar de aires y el PSG aparece como destino. Falta que los franceses y el Barça encuentren el punto de acuerdo, pero todo apunta a que lo harán. Para Luis Enrique sería una incorporación de nivel, con gol, experiencia y, además, un futbolista que llega reforzado mediáticamente después de su gran protagonismo en la final. Para el Barça, la operación supone perder pólvora, aunque no a un titular indiscutible. Habrá acuerdo.

También lo habrá pronto con Rodri. Aquí el problema se reduce a cuadrar las cifras con el Manchester City. El contrato del centrocampista con el Barça está prácticamente perfilado y la voluntad de ambas partes es conocida. Si las cantidades encajan, Rodri vestirá pronto de azulgrana. Y no es una incorporación cualquiera. Su llegada sería un golpe futbolístico y anímico, de esos fichajes que cambian la percepción de un equipo.

Mucho más complicada es la situación de Julián Álvarez. El argentino quiere jugar para Flick, pero el Atlético no parece dispuesto a facilitarle la salida. La clave es que todavía quedan veinte días de mercado. Demasiado tiempo para dar una operación por muerta y demasiado poco para cometer errores.

Desde el Barça, varias fuentes confirman que tienen un plan B. Y, lo que es más importante, ese plan no dejaría al equipo sin delantero centro. El nombre del tapado sigue guardado con celo, esperando el momento adecuado. Quizá sea precisamente ahí donde esté la sorpresa de este mercado.

Hay nervios, sí. También llamadas, ofertas, contraofertas y mucha presión. Es normal. Hay demasiado en juego. Porque mientras el Barça intenta completar su puzzle, el Madrid no acaba de creerse lo que está sucediendo. Dos temporadas sin ganar un gran título pesan. Y ver cómo el eterno rival se refuerza duele todavía más.

En fin, que el mercado aún no ha terminado. Quedan nombres, decisiones y alguna sorpresa por descubrir. Pero Laporta ya ha dejado claro que continúa con la misma ambición que el día que llegó. O sea, que su Barça no piensa conformarse.