Ferran, al nivel de Lewandowski... y Mbappé

Para darnos cuenta del enorme, extraordinario, estratosférico rendimiento de Ferran Torres no hay más que analizar con rigor la tabla de goleadores de la Liga. Y ahí, rascando y escrutando debidamente, resulta que Mbappé, que pasa por ser el rey de reyes, el número uno del mundo mundial pese a que su equipo está inmerso en una crisis de caballo, lleva solo un gol más que el barcelonista sin penaltis (12-11).

No se trata de quitar importancia a los goles que el francés ha marcado desde el punto fatídico, pero la cuestión es que Ferran no los tira en el Barça. En cualquier caso, hay otra métrica que es inapelable: con penaltis y todo, Mbappé marca un gol cada 82 minutos y Ferran, cada 85. ¿Está o no está Ferran al nivel de Mbappé?

Torres está a un solo tanto de Mbappé sin tener en cuenta los goles marcados de penalti

Mayor elogio no cabe para el delantero azulgrana, que ya está compitiendo la titularidad en el Barça con Lewandowski. No creo que en estos momentos se pueda discutir que está por encima del polaco y no solo en lo que puede medirse: once goles contra ocho. También en los intangibles, en la presión, la intensidad, el recorrido, la movilidad por todo el frente atacante.

Y que conste que no es una crítica a Lewy, que ante todo es un rematador, uno de los mejores del mundo, y que por lo tanto es dentro del área donde marca diferencias, sino un elogio al valenciano. Tampoco se trata de enfrentar a uno con el otro; es más, gracias a estas características y polivalencia de Ferran, Flick puede alinearlos juntos con la garantía de que el gol nunca faltará en su Barça. Y es que tener a otro jugador con nivel Lewandowski (y Mbappé) es un lujo que nadie más tiene.