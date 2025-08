Fernando Alonso, el guardián del faro de la F1

Fernando Alonso

En el Hungaroring empezó todo, o casi todo para Fernando Alonso. El asturiano ya iba mandando desde hacía un tiempo esas “señales” que indican que quien las emite es alguien diferente, especial, tal vez único. En marzo de 2003 conquistó en Sepang su primera pole (el piloto más joven en lograrla en aquel momento); tres meses después marco su primera vuelta rápida; y en agosto de aquel mismo año firmó su primera victoria en Budapest (la primera de un español en la clase reina) en una pista donde vuelve este fin de semana como “capitán” indiscutible de la parrilla de la F1.

Tras haber cumplido 44 años esta misma semana, con la salvajada de haber disputado 414 grandes premios en esa categoría donde debutó hace ya ¡24 años! desde aquel lejano GP de Australia de 2001, Fernando sigue mandando “señales” desde la autoridad que le inviste la experiencia de haber pilotado para seis equipos distintos a lo largo de las 22 temporadas que lleva en la F1.

Las de ahora, sin embargo, parecen más avisos de advertencia, disparos de alarma, que augurios de un futuro ilusionante.

En la vuelta 29 del anodino GP de Bélgica de la semana anterior sucedió algo que ha pasado bastante inadvertido, pero que me entristeció muchísimo. Kimi Antonelli adelantó al español tirando del DRS de su coche. Alonso también abrió el suyo para intentar defenderse del ataque del de Mercedes. Pero ni con el suplemento que implica la ayuda de este dispositivo aerodinámico consiguió que su Aston Martin transmutara de percherón a pura sangre.

Puede que este fin de semana en Budapest las carencias de ese coche queden algo maquilladas, porque las características de esta pista no demandan tanto de la velocidad punta como en Spa, donde se demostró que los bólidos verdes son unos auténticos jamelgos que no van ni para atrás.

Cada carrera que pasa admiro más a Alonso. Y no sólo por el respeto que me merece su palmarés, ni tan siquiera por el ahínco con que sigue buscando la anhelada “33”, sino por la paciencia que acredita al tener que galopar con semejante penco.

Gama Cupra / Cupra

Dijo Ayrton Senna que el motorsport, las carreras, competir eran parte de él, y que estaban en su sangre. En el caso de Alonso yo añadiría, además, que también en su ADN, en sus neuronas, en cada una de sus células y en todos los poros de su piel.

Como crítica dicen de él que es un borde. Normalmente lo hacen quienes no le conocen. ¿Y qué, si lo fuera? Yo también lo soy, y probablemente casi tan cabezota y obstinado como el bicampeón mundial. E igual de obsesionado con mi trabajo… y puede que también en un nivel parejo de desilusión por mi oficio como probablemente Alonso empiece a estarlo con el suyo.

Su mérito es doble. El no necesita ejercerlo para comer. Sigue compitiendo porque le gusta y le apasiona como el primer día. Pero ya no se calla… bueno, en realidad no lo hizo casi nunca, aunque ahora tal vez forre con más satén sus exabruptos.

No hay nadie en la parrilla que no pondere la calidad de Alonso como piloto. Ni tan siquiera un Lewis Hamilton que nos quisieron vender como la reencarnación de Satanás y que es el primero en reconocer la valía del español… aunque tenga cinco títulos menos que él.

Lo de Fernando (44 años, insisto) no es ni medianamente normal. Y cuando le veo pilotar con la furia que le caracteriza pienso que es un fenómeno que la historia ha maltratado; esa historia que sólo sabe valorar el resultadismo y que, como un influencer o un pesca-clics cualquiera, sólo dimensiona los “likes” que pueda generar. Y estamos hablando de alguien a quien gustar o no gustar se la trae al pairo.

El solo quiere disfrutar. Por eso se fue a Indianápolis o al Dakar. Por eso ganó en Daytona o en Le Mans. Y por eso, tal vez, puede, quien sabe, lo deje a finales de 2026, con 45 tacos… a no ser que Adrian Newey logre un milagro más complicado que el del pan y los peces.