Fermín López vence al sistema

Toni fernández y Fermín en el banquillo de Vallecas / Dani BARBEITO / Sport

Fermín López sigue siendo jugador del Barça por una única razón: así lo ha querido él. Este mismo caso, con cualquier otro protagonista, en cualquier otra situación y circunstancia, habría acabado con el futbolista en el Chelsea. De hecho, habría sido lo más normal en un fútbol de élite cada vez más mercantilizado que ha convertido sus ventanas de fichajes en un negocio y un espectáculo del que vive muchísima gente.

‘Show must go on’, que el movimiento genera mucho dinero y por eso el teletrabajo es una utopía: al sistema le interesa que sus peones, sean futbolistas, administrativos o comerciales, vayan de un lado para el otro consumiendo gasolina, colapsando el transporte público y engordando los ingresos de empresas que necesitan que sus hormigas no dejen de pedalear para que la rueda siga girando. Detenerse supone ponerlo todo en peligro y convierte en sospechoso a quien, desprovisto de las diabólicas distracciones de un móvil, se dedica a, simplemente, observar su entorno sin mayor objetivo que centrarse en sus pensamientos. Pensar no está de moda y es un acto de insurrección imperdonable incluso para quienes observan al insurrecto desde su actividad incesante.

Fermín no se mueve / FC BARCELONA / SPO

Fermín López ha sido un peatón esperando frente a un paso de cebra viendo cómo el semáforo cambia de color de forma metódica y regular, ahora verde, ahora intermitente, ahora rojo y vuelta a empezar, sin atender demasiado al trajín que le rodea.

El canterano ha visto cómo el Barça estaba dispuesto a vender si llegaba la oferta adecuada, cómo el Chelsea prácticamente se marcaba un ‘all in’, cómo su representante, haciendo su trabajo, centralizaba la operación y cómo el barcelonismo atendía preocupado o desprendido, a gusto del consumidor, al ‘show’. Mientras, la exigencia seguía siendo máxima vestido de corto, que el tío juega en el Barça y qué se ha creído. Un combo asfixiante ante el que, con 22 años y las ideas más claras que nadie, Fermín se plantó para ejercer el más sagrado de los derechos: la libertad.

Solo una persona tozuda, dotada de una enorme personalidad y obstinada en cumplir el objetivo vital que supuso para él aceptar el reto mayúsculo de triunfar en el Barça podía resistir ante las envestidas del sistema y acabar ganando. Fermín López, y nadie más que él, es el gran vencedor de la batalla que, sin quererlo, ha tenido que librar ante agentes poderosos y capaces de comprar voluntades, destrozar carreras o jugar al ‘Monopoly’ con vidas reales. Fermín sigue vistiendo la camiseta blaugrana porque lo que le une al Barça es mucho más fuerte que la dictadura del mercado.