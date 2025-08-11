Fermín y Gavi: ¿La guerra entre dos amigos que puede acabar en venta?

Fermín y Gavi celebran un gol / Valentí Enrich / SPO

El enigmático mensaje que publicó Fermín hace unos días en Instagram y que borró pasados unos segundos dejó en absoluto desconcierto a muchos culés. ¿Qué nos quería decir? ¿A quién iba dirigida tanta rabia? Algunos lo relacionaron con Marc-André ter Stegen, otros no le dieron mucha importancia y unos pocos, sin saber la fuente principal, empezaron a hablar por las redes sociales de una posible disputa entre él y su buen amigo Gavi.

Me cuentan que el motivo del post fue un arrebato de rabia y tristeza tras un episodio donde los dos jugadores, amigos desde hace años, casi llegan a las manos. El origen del problema nadie lo sabe decir con certeza; se dice que una disputa entre las parejas de estos es la causante de esta triste historia, pero nadie se atreve a poner la mano en el fuego asegurando que sea este el verdadero motivo.

Lo que se sabe –y confirman varias fuentes– es que tras una acalorada discusión les tuvieron que agarrar y separar para que el desenlace no fuese aún más mediocre de lo que ya es de por sí esta historia. Una pelea la puede tener cualquiera, hasta dos hermanos que comparten vestuarios y club desde hace tantos años. Pero tras la calentura y el enfado, viene lo que parece haber roto sin condición de retorno la amistad entre ellos dos.

Cuentan varios ojos cercanos al vestuario que, enrabietado por lo sucedido, Gavi decide ir a ver al mandamás del Barça, que no es otro que Echevarría. En ese encuentro con Alejandro, consejero supremo del presidente y colega de muchos jugadores, Gavi le explica lo ocurrido y le pide que, por el bien de la plantilla y si quieren evitar malos rollos, ponga a la venta a Fermín. Esto último (que de ser cierto me parece de una deslealtad absoluta) llega a los oídos de Fermín y provoca la publicación del ya famoso mensaje en Instagram. Eso es lo que cuentan personas cercanas a ellos dos y al club.

Fermín es una pieza clave para el Barça que está por empezar el nuevo curso, de la misma manera que lo es Gavi; por este motivo, una venta sería un error garrafal. El único que puede reparar tan gran amistad y que puede hacer que regrese el buen ambiente entre ellos dos, es Hansi Flick. Sentarlos, hablar con ellos y solucionar este agravio que quien pagará más caro, sin lugar a dudas, va a ser el barcelonismo.

Como las amistades de verdad son esas relaciones que saben sanar heridas sin importar el motivo que las causó; estoy convencido, sea el que sea el origen real de la riña, que tanto Gavi y Fermín, hermanos de sangre blaugrana y colegas de vida, sabrán perdonarse.