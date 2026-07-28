Fermín, qué ganas teníamos de verte

Hay regresos que alegran y, a la vez, duelen un poco. El de Fermín López es uno de esos. Verlo otra vez corriendo con el grupo, rompiendo líneas, apareciendo por sorpresa en el área, es reencontrarse con uno de esos futbolistas a los que el campo echa de menos cuando no están. Y este verano no ha estado.

Se perdió el Mundial por lesión. Lo dijimos entonces sin dramatizar, porque el fútbol es así de cruel con los calendarios y los cuerpos. Pero ahora que España ha levantado su segunda estrella, ahora que la Roja ha sido campeona batiendo a la Argentina de Messi con un gol de Ferran Torres, cuesta no hacerse la pregunta incómoda: ¿y si Fermín hubiera estado?

Porque lo que más duele no es la ausencia en sí. Es que esta España ganó jugando exactamente al fútbol que Fermín entiende mejor que casi nadie.

España fue campeona con llegada desde segunda línea, con verticalidad, con gente que ataca el área y no la espera. Con Cubarsí y Lamine Yamal marcando una generación, con un bloque que propuso siempre y que se hizo campeón proponiendo. Ese es el ecosistema natural de Fermín. Un mediapunta que rompe, que pisa área, que aporta gol y presión, que aparece donde no lo esperas. Lo mismo que Flick valora de él y lo mismo que decidió la final en Nueva Jersey del Mundial que dio la segunda estrella.

Que nadie lo lea como un lamento. Fermín tiene 23 años y una carrera por delante. Volver con el grupo antes de los amistosos ante el Birmingham City y el Preston North End es la mejor manera de pasar página.