Fermín, el futbolista sin trampa ni cartón

Fermín López marcó un golazo en Sevilla y está en la lista de la Eurocopa / Dani Barbeito

Hace justamente un año, Fermín López era un joven de 20 años que acababa de finalizar su temporada en el Linares cedido por el Barca y regresaba a Barcelona con la inquietud de no saber cuál sería su futuro. Fermín no estaba en la lista de los canteranos con mayor proyección y solo un guiño del destino evitó que acabara traspasado por 600.000 euros a un modesto equipo polaco.

Hoy, Fermín está en la lista de la selección para la Eurocopa. Su caso es un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y personalidad. De rebeldía ante el guion que parecían haberle escrito. Desde la modestia y la humildad se ha hecho con un sitio en la élite.

Admiro a este tipo de futbolistas que crecen al margen de los focos mediáticos y los lobbys de influencia, chicos que aparecen sin que nadie les espere ni nadie les promocione. Ellos son fútbol puro y duro, aquí no hay trampa ni cartón, no mueven expectativas millonarias ni son los más guapos del lugar, pero nunca fallan. Siempre he querido un Fermín en mi equipo. Les pongan donde les pongan son una garantía de rendimiento.

Nunca se esconden, son los que más corren, meten la pierna y jamás crean un problema a su entrenador. Hoy es Fermín como antes, en el Barça, fueron Sánchez, Amor, Calderé o Keita, la niña de los ojos de Guardiola. ¿A que les recuerdan con cariño, eh? Pues bien, Fermín apunta más lejos. Interior, media punta, falso extremo, inmejorable llegador, disparo letal desde la distancia... ¡Cuánta falta hacía este perfil en el Barça!