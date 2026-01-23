Fermín y Eric, las dos perlas que ha cultivado Flick

No son los más mediáticos ni los que más cobran ni los que más camisetas venden, pero son perfiles de jugadores absolutamente necesarios en todo equipo que aspire a ganar títulos. Fermín y Eric García tienen la humildad y la capacidad de trabajo y sacrificio de los que no recibieron palmas en la espalda desde pequeños ni les han regalado nada.

Todo lo que son es gracias a su trabajo y a una inteligencia especial que han desarrollado para sobrevivir en un star system que no se inventó para ellos. Son jugadores de equipo que equilibran los egos, los caprichos y algunas salidas de tono que tienen los cracks y que a ellos no les son permitidos. También hay que servir para esto.

Fermín y Eric son los casos más significativos en el Barça actual. Hay más, Cubarsí, sin duda, pero el central es titular indiscutible desde el minuto uno, ha empezado desde arriba y, lo más importante, ha sabido mantenerse. Por el contrario, Fermín tuvo que batirse el cobre en campos modestos y lejos del paraguas del Barça y Eric, que probó las mieles de una temprana élite en el City, tuvo que volver a empezar en el Girona después de regresar con poco éxito al Camp Nou.

Ahí donde muchos abandonan, ellos forjaron carácter y personalidad. Xavi impulsó a Fermín y Flick le ha acabado de convertir en una pieza clave de su engranaje, de la misma forma que rescató a Eric y le ha convertido en su comodín preferido. Son dos perlas que ha cultivado con mimo y sabiduría, dos cracks fiables y comprometidos que vieron el abismo de cerca y por eso nunca le van a fallar.