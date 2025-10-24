Fermín y diez más contra el Madrid

Fermín ejecutó a Olympiacos con un hat trick impresionante en Montjuïc / Dani Barbeito / SPO

Hay un denominador común en los partidos que han sembrado las dudas en este mes de octubre que aún puede acabar bien en el Bernabéu. Se trata de la ausencia de Fermín. También la de Raphinha, por supuesto. Pero la lesión de Fermín, habida cuenta de que Gavi también está en la enfermería, dejó al Barça huérfano de este tipo de jugador intenso, sacrificado, siempre atento, que cubre mucho terreno y, en su caso, también tiene la portería rival entre ceja y ceja.

Ante el PSG, Sevilla y Girona, el equipo de Flick navegó en el centro del campo, sin presión ni contundencia alguna, lo que abrió las costuras a la táctica del fuera de juego. ¡Fermín!, sí, Fermín. Y más este año que, sin Iñigo, la defensa tampoco es lo que era.

Cuando un equipo juega como un equipo, los primeros que han de defender son los delanteros y los centrocampistas. Puede que al Barça le hayan pillado el truco del fuera de juego, pero lo que es seguro es que sin presionar a los pasadores rivales, el fracaso está asegurado. Para esto, Fermín es el mejor. Salvando todas las distancias, es el jugador más importante de Flick para jugar contra el Madrid y hay que celebrar su recuperación y hat-trick al Olympiacos.

Ante un equipo que solo sabe jugar al contragolpe y con balones largos para Mbappé y Vinicius, un tío que corra, meta el pie y no deje pensar ni respirar a los pasadores blancos, Arda Gūler y Bellingham, es la mayor garantía de éxito. Partiendo de que el Barça debe jugar a lo que sabe y no en función del rival, Fermín será un elemento clave. Con él, la defensa estará más segura y Lamine, Pedri, Rashford, Ferran y, ojalá, Raphinha podrán ejecutar mejor la suerte final.

