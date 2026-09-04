Fermín, un culé antisistema

Fermín López no es campeón del mundo porque tomó la firme decisión de no regatear ni una gota de sudor a favor del Barça. Se jugó el físico hasta el final sabiendo que el Mundial estaba a la vuelta de la esquina y que, como así se demostró, la selección española era una de las favorita. Mientras varios de sus compañeros empezaron a dimitir como blaugranas (no como internacionales) tras ganar un clásico que acabó siendo decisivo, Fermín siguió manteniendo un compromiso incondicional con el club que ama, dispuesto a pagar las consecuencias de una posible lesión. Lo del canterano fue demasiado cruel y un golpe durísimo que, pese a todo, le ha hecho más fuerte.

No es la primera vez que ocurre porque, un año antes, la presión, interna y externa, para que acabara aceptando la imponente oferta del Chelsea fue enorme. Cada vez que Fermín apretaba a los ingleses esperando que, por fin, se retiraran de la puja, la oferta igualaba su demanda. Lo aceptaban todo. Y ni siquiera así, pese a las normales y comprensibles dudas que un futbolista puede tener cuando le presentan una propuesta irrechazable, dio su brazo a torcer: solo quería y solo quiere jugar en el Barça. Ha peleado demasiado por un sueño que creyó acabado en Linares como para convertirse en otra marioneta del sistema.

El de El Campillo, y en este caso no es ningún tópico asegurar que nadie le ha regalado nada, es ya, por méritos propios, uno de los mejores centrocampistas ofensivos del mundo. Póngale ustedes en la posición que prefieran; en esta tribuna ocupa el número uno. Se trata de una afirmación refrendada con fútbol y estadísticas.

Fermín celebra con Rodri el 2-0 ante el Athletic / EFE/Enric Fontcuberta

Desde que se consolidó en la primera plantilla está siempre en el top 5 blaugrana en producción ofensiva, sumando goles y asistencias. Cualquier grande de Europa (el Chelsea fue quien más en serio fue a por él, pero no el único que se interesó) le querría en su plantilla, pero es Hansi Flick quien lo disfruta junto al resto del equipo y, por supuesto, de la afición. Es, tras Pedri, el centrocampista más valioso del Barça, cien millones según ‘Transfermarkt’; cuando llegó al primer equipo su tasación era de 300.000 euros. Es difícil encontrar una evolución tan bestia en solo tres temporadas. Ha arrancado la 26-27 con dos titularidades y tres goles en las dos primeras jornadas y, pese a todos estos datos que avalan su ascedencia, da la sensación de que, subjetivamente, al jugador no se le valora con la justicia que merece. Cuando avance la temporada y lleguen los grandes partidos, será el momento de saber exactamente si, de una vez por todas, todo el mundo cree en Fermín López con la misma intensidad con la que él siempre creyó en sí mismo.