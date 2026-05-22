¡Va para ti, Fermín!

Hay quien todavía cree que la selección española es una especie de campamento neutral donde todos los jugadores dejan las bufandas de sus equipos en la puerta, se abrazan bajo una rojigualda XXL y cantan “Color Esperanza” mientras mastican remolacha azucarera de Payuelos en León.

Luego aparece Fermín, nuestro Fermín, se lesiona, y las redes sociales se convierten en una mezcla entre la entrada de la planta 'Joven él, Joven ella' de El Corte Inglés el primer día de rebajas, y la cola de acceso a cualquier grada de ultras cerveceros.

Insultos, odio, bilis y un entusiasmo preocupante por despedazar a un chico de 23 años cuyo gran crimen, atención, fue celebrar con canciones mordaces y futboleras, una Liga con sus compañeros, y recordar con el sarcasmo y la irreverencia habitual del fútbol, a un máximo rival metropolitano.

Tremendo delito, chaval.

Lo fascinante del caso es que Fermín no es precisamente un extraterrestre llegado de Saturno con un manual de independentismo bajo del brazo. ¡Qué va! Fermín es un chaval simpático, obsesivamente culé, de origen andaluz, integrado absolutamente en su nueva Catalunya, querido desde el vestuario hasta todas y cada una de las calles que recorrió una rúa de fiesta, forjado en La Masía y feliz de vivir donde vive, cómo vive y con quien vive. Y eso, para algunos energúmenos digitales, resulta insoportable.

Después de la avalancha de basura virtual, publiqué un tuit recordándole a Fermín algo muy simple: que lo queremos y que estaremos siempre a su lado. Pero también que esto forma parte del peaje emocional de vestir la camiseta azulgrana y sentirse uno más con los de Mataró, l’Estanyol o Sant Pere de Vilamajor. Y es que algunos, Fermín, nunca perdonan que alguien venga de fuera y se quede porque ama y porque quiere, no porque le obliguen o lo necesite.

Y entonces aparece la gran pregunta: ¿todos esos que saldrán a las calles con sus banderas si se gana el Mundial, supuestos patriotas futbolísticos, son realmente aficionados de la selección española?

Pobres necios. Los chicos de La Masía cantan canciones contra sus máximos rivales desde pequeños. Igual que los rivales cantan en alusión a sus oponentes históricos. Así funciona el fútbol. Así funciona la pasión. La rivalidad no debe perseguirse, ni criminalizarse… Debe protegerse, admirarse y aceptarse porque es parte de cada identidad.

Pero claro, para entender eso hace falta un mínimo de juicio. Y algunos bárbaros bastante tienen con insultar sin faltas de ortografía, o con encontrar el botón de 'enviar tuit'.

¡Va para ti, Fermín!