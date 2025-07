Felipe Perrone, el ejemplo de deportista que debería ser eterno

El equipo español celebra el oro con Felipe en el centro / EFE

El waterpolo español recordará para siempre este 24 de julio de 2025 que podría haber sido un día cualquiera pero que se convirtió en una especial. Y no solo por el oro conseguido por el equipo masculino en otro ejercicio de resistencia contra Hungría, que también, sino porque este jueves cualquiera de verano marca el final de una extensa carrera. El adiós de Felipe Perrone.

Si hay un jugador que en los últimos años ha liderado la selección española masculina ha sido este veterano waterpolista nacido en Río de Janeiro en 1986. Un caso único de un deportista que ha defendido como ninguno los valores de España, su nacionalidad adoptiva, la de su abuela materna, la que le llevó cuando era aún un joven de 18 años a cruzar el charco para emprender su carrera deportiva. Comprometido con la roja, tan solo cambió de colores, tal y como permite el reglamento, para representar a Brasil en Rio 2016, los Juegos Olímpicos de casa. Cumplía su sueño pero se debía a España, selección con la que volvió tras ese pequeño paréntesis demostrando su compromiso.

Dos décadas después de su llegada, el complejo OCBC Aquatic Centre ha vivido la despedida de un Felipe que se marcha convertido en leyenda. Y no podría haber soñado el ya exjugador del Barceloneta un final mejor. Hace apenas unos meses, sus compañeros del conjunto marinero no pudieron darle la despedida que querían. Se escapó en semifinales la opción de ofrecer a Perrone el título de la Champions para poner el broche a su carrera. No pudo ser, pero ni así perdió Felipe su característica sonrisa.

Con otro bañador y otros colores, el waterpolo le ha devuelto este jueves de julio lo que esa Final 4 le robó en Malta. España le ha regalado un último título, un oro mundial. Ni más, ni menos. Y se lo ha llevado a lo grande, protagonizando el final del partido.

En un bonito homenaje de sus compañeros, la bola en la última posesión de España fue para Felipe. A sus 39 años, demostró que sigue en plena forma y en un alarde de fuerza cruzó media piscina para encarar portería. Llegó perseguido por varios rivales que acabaron rindiéndose a la leyenda. Mirada hacia el objetivo y gol. El último de España en el Mundial. El último de Perrone. Los abrazos y las lágrimas del resto del equipo al final del partido lo dicen todo. El vestuario lo va a echar de menos, el waterpolo, también. Y es que algunosdeportistas deberían ser eternos.

En Singapur se marca el final de una época que da ahora el relevo a nombres como Bernat Sanahuja o Álvaro Granados, llamados a liderar la nueva generación del waterpolo en este ciclo olímpico. Tienen un buen ejemplo a seguir.