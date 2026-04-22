Felicidades al Getafe

En tiempo de crisis te agarras a cualquier cosa. Eso es lo que ha hecho el Real Madrid con la Youth League. Tras quedar fuera de la Champions, tener la Liga prácticamente imposible y vislumbrando ya un segundo año consecutivo en blanco a pesar de tener en la plantilla a Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía, en el Santiago Bernabéu han dado a la Champions juvenil trato de mejor competición del mundo. Hasta el presidente del club blanco, Florentino Pérez, el mismo que no va a ver nunca un Clásico femenino porque sabe lo que le espera, estuvo en Suiza acompañando a sus jóvenes jugadores.

Felicidades por el triunfo al equipo de Álvaro López. Y también al Getafe, Leganés, Alavés y otros muchos equipos que acostumbran a pescar jugadores cedidos en la cantera del Real Madrid. Y es que difícilmente podremos ver en un futuro a los campeones de la Youth League jugando con regularidad en el primer equipo blanco. A las pruebas me remito. El Real Madrid ya ganó la Youth League en el año 2020 con Raúl González Blanco como entrenador, leyenda del club blanco a quien el presidente no ve para el banquillo del primer equipo. El once titular en la final ante el Benfica estuvo formado por: Luis López; Sergio Santos, Pablo Ramón, Víctor Chust, Miguel Gutiérrez; Iván Morante, Antonio Blanco, Sergio Arribas; Marvin Park, Carlos Dotor y Pablo Rodríguez. Evidentemente, no todos tenían cabida en el primer equipo, pero había unos cuantos jugadores que, por su calidad, sí hubiesen merecido una oportunidad. Es el caso de Miguel Gutiérrez, que triunfó en el Girona, Víctor Chust, Antonio Blanco o Sergio Arribas, jugadores en la actualidad del Elche, Alavés y Almería, respectivamente.

Y más datos. El Real Madrid, que tanto presume de ‘La Fábrica’ esta semana, jugó la vuelta de los cuartos de final de la Champions en Múnich sin jugadores españoles en su once. Solo Thiago Pitarch tuvo presencia en el partido, saliendo al terreno de juego en el minuto 89. Nada que ver con el Barça, que sí cree de verdad en La Masia y que cuenta con los Lamine, Cubarsí, Gavi, Fermín, Balde, Eric, Olmo, Bernal, Casadó... para el primer equipo. Algunos de ellos, por cierto, podrían jugar todavía, por edad, la Youth League de la próxima temporada. Es el caso de Lamine, Cubarsí, Bernal, Espart o Jofre Torrents.

Nadie puede poner en duda que algunos de los recientes campeones, como el portero Javi Navarro o los jugadores Fortea, Joan Martínez, Cestero, Yáñez, Ciria o Jacobo Ortega tienen calidad para triunfar en el mundo del fútbol, pero por la política deportiva de la Casa Blanca, deberán hacerlo en el Getafe, el Leganés, el Alavés...