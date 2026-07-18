La fe, Julio Iglesias y Luis de la Fuente

Luis de la Fuente reza cada día y escucha Quijote, de Julio Iglesias. Habrá quien vea en ello una superstición, pero no lo es. Responde a dos convicciones muy personales: su fe y la admiración por el cantante español. Es un detalle que ayuda a entender a la persona, aunque no explique por sí solo al seleccionador.

Porque si algo ha demostrado De la Fuente es que está muy por encima de los prejuicios que le acompañaron cuando fue nombrado. Su imagen puede transmitir cierta rigidez o incluso prepotencia, pero basta tratarle de cerca para descubrir a un hombre amable, cercano y de conversación pausada. Y, sobre todo, a un técnico con las ideas claras.

Él insiste en definirse como seleccionador más que como entrenador. Quizá tenga razón, porque dirigir una selección exige mucho más que preparar partidos. Sin embargo, también ha demostrado ser un magnífico entrenador. Ha construido un equipo reconocible, competitivo y solidario. España juega bien al fútbol, sabe sufrir cuando toca y, lo que resulta todavía más difícil, mejora con los cambios. Eso solo ocurre cuando todos los futbolistas se sienten importantes y creen en la idea colectiva.

Hay otro aspecto menos visible que también explica el éxito. En concentraciones largas, con jugadores que llegan de clubes distintos, egos diferentes y una enorme presión, De la Fuente ejerce muchas veces como un padre. Escucha, protege, aconseja y gestiona un vestuario complejo con una naturalidad que pocas veces ocupa titulares, aunque resulte decisiva.

El fútbol suele premiar a los goleadores y a las grandes estrellas. Es lógico. Pero detrás de cada título siempre hay un entrenador que consigue que el talento individual funcione como un bloque. Ese mérito, muchas veces silencioso, también merece reconocimiento.

Si mañana España conquista el Mundial, el protagonismo será para los futbolistas. Así debe ser. Pero sería injusto olvidar que gran parte del éxito tendrá el sello de Luis de la Fuente. Un seleccionador que reza, escucha a Julio Iglesias y, mientras otros discutían su nombramiento, se dedicó a hacer lo más difícil en el fútbol: construir un equipo de verdad.