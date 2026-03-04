Entre el favoritismo y el hartazgo

Recuerdo bien las elecciones a la presidencia del FC Barcelona de 2003 que ganó Joan Laporta contra todos los pronósticos. Las primeras encuestas publicadas le habían llegado a dar un cero por ciento de intención de voto –probablemente no era cierto– y quedó por detrás del candidato favorito, el publicista Lluís Bassat, en el número de firmas presentadas, 5.145 por 8.590.

Recuerdo que dije en el diario en el que trabajaba (Avui) que, a pesar de todo, tenía la sensación de que la candidatura de Laporta ganaría las elecciones. No tenía ningún dato que me permitiera razonarlo, sólo una intuición basada en un argumento poco sólido. «Todo el mundo con quien hablo, está convencido de que ganará Bassat. Pero, cuando les pido a quien van a votar, todos me dicen que a Laporta», explicaba sin demasiado éxito. Y ocurrió lo que había intuido, con una diferencia impensable, con el 53,7 por ciento de los votos para Laporta y el 31,8 por ciento para Bassat.

No quiero decir que ahora tenga que pasar lo mismo y que Víctor Font, con menos firmas (5.100) que Laporta (8.171) —ni aún menos Marc Ciria (2.840)—, vaya a dar la sorpresa e imponerse el 15 de marzo. No tengo ese grado de información y no sigo las elecciones ni con la intensidad, ni con la proximidad de entonces. Sin embargo, sí que he detectado algún parecido entre aquel proceso electoral y el actual.

También ahora todo el mundo con el que he hablado está convencido de que Joan Laporta ganará las elecciones «de calle». Además, no he percibido que Font genere ni la «ilusión» ni el «convencimiento» que Laporta causaba entre los socios en aquel 2003 y que me hicieron predecir su victoria. Sin embargo, he visto «hartazgo» y «rechazo» hacia la figura y los excesos de Laporta.

Quizá el mejor resumen sea el argumento que me dio una persona este domingo, que no iría a votar porque «ya está todo decidido» y porque «ninguna de las alternativas le convence». No es el único socio ni aficionado a quien se lo he escuchado. Aunque no sirva ni de intuición.