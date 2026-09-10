La farsa del Balón de Oro

Que Raphinha no esté entre los treinta candidatos al Balón de Oro es un insulto a la inteligencia de todos los aficionados del mundo mundial. Y que nos quieran vender a Mbappé como el aspirante ideal tratando de influir a los votantes y a la opinión pública, poco menos que una inmoralidad. También es una injusticia que uno de los mejores centrocampistas del mundo, como es Pedri, campeón de Liga con el Barça y del mundo con la selección española, no esté entre los elegibles, máximo cuando en la lista hay nombres claramente de relleno.

Sinceramente, cada año crece la sensación de que la organización del Balón de Oro se pega un tiro en el pie, cada año hay polémicas fácilmente evitables que, sin embargo, aparecen y crecen porque a los poderes fácticos de este tinglado se les ve el plumero. No les quepa ninguna duda de que el Balón de Oro es un nido de intereses económicos y lucha de poderes por los que mucha gente está dispuesta a intervenir y a quebrar voluntades. Les importa un bledo dejarse la dignidad en el intento y la credibilidad del trofeo en el camino. Aquí solo importa ganar. ¿Cómo sea?

Pues sí, como sea. Y aquí está lo feo y lo indigno. Hay unos incapaces que se dejan presionar por los que desde atrás mueven los hilos del negocio. Y hay otros, los más peligrosos, que sin dar la cara son capaces de todo para vender su producto. En esas estamos. De momento, ya se han quitado de encima a Pedri y Raphinha, pero lo peor es la campañita Mbappé, algo tan difícil de argumentar que roza el ridículo. Aunque, ¡cuidado!, en este mundo del fútbol tan permeable a los intereses particulares, tratos de nula transparencia y dirigentes con pocos escrúpulos, los mayores escándalos empiezan por ahí, con debates en apariencia inofensivos que van cogiendo fuerza y sumando entusiastas con influencia.

Con todo, hay en todo esto del Balón de Oro una tendencia inalterable. Casi siempre es el Barça el cuestionado y el Madrid el que conspira, sobre todo en los años en lo que la superioridad del equipo barcelonista en el terreno de juego solo se puede frenar desde los despachos. Este es uno de estos años, más incluso por lo que se intuye que va a pasar que por lo que ha sucedido la pasada temporada. Ya pasó en los tiempos de Messi, en los que a Cristiano Ronaldo le convirtieron en el anti-Leo con cierto éxito en momentos determinados. Y ahora que el Barça tiene a Lamine Yamal y le ha comido la tostada al Madrid con Rodri, hay que evitar como sea que el Balón de Oro acabe en el Camp Nou, o en el Nou Camp Nou, para ser más exactos. Total, que a vender a Mbappé. Hace unos días surgió la primera señal de alarma con el recordatorio por parte de la organización de que los títulos no son un factor determinante en el premio. Uff, qué mal olió aquello. Días después, los misiles hacia la opinión pública alcanzan todo su poderío. Goles, goles y goles, pero, claro, por goles, resulta que Kane ha sido mejor, claramente mejor. ¿Y jugador determinante? No nos hagan reir, hombre. Si desde que Mbappé se fue del PSG el equipo francés lo ha ganado todo y desde que está en el Madrid el equipo blanco no ha ganado nada... No sé que pasará, pero sí sé lo que quieren que pase. Afortunadamente, el fútbol como tal, se niega a que esta farsa prospere y en estos días emerge un gran Raphinha, ¡que no está entre los treinta mejores!, Lamine sube como la espuma y Mbappé falla más goles de los que marca. Puede que esté fuera de plazo para este Balón de Oro, pero está dentro de la esencia y la justicia del fútbol. Al menos, que los manipuladores queden en evidencia.