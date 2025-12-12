Soy fan de Flick y de Quintero

El martes pasado el Barça superó el primero de los tres obstáculos que le quedaban para conseguir colocarse entre los ocho primeros en la clasificación de la Champions. Se dice de los dos que le quedan que son asequibles, pero con el equipo de Hansi Flick nunca se sabe. En todo caso soy muy fan de este señor, su manera de ser y de llevar el vestuario, que en los equipos grandes es muy complicado, es admirable.

Hasta ahora, salvo contra el Chelsea y el PSG, nos ha salido todo bastante bien, pero no es normal ver cómo cada vez que la delantera contraria se acerca a nuestra área se nos pone un nudo en la garganta de ver que por los pelos no nos cuelan otro gol.

Ahora, de momento, todo pinta bien: la Liga se nos pone más cómoda con el Real Madrid un poco más lejos y la Champions con posibilidades de ganar los próximos partidos. El Camp Nou nos ha traído buenas vibraciones y todo parece ponerse de cara. Veremos cuánto dura la alegría.

Como he dicho al principio, me gusta Hansi Flick, como profesional y como persona, y lo digo, por ejemplo, por cómo lidió con la pregunta sobre la mala cara de Lamine al ser sustituido en el partido contra el Eintracht, comentó con toda naturalidad que le parecía normal que a Lamine no le gustase ser remplazado; le regalaba los oídos al chaval diciendo que era especial, y que lo comprendía.

Es decir, rehuyó cualquier tipo de mal rollo y se puso en el lugar del jugador. Fuera polémica. Este señor sabe mucho de cómo tratar a sus futbolistas y de momento así le va de bien desde que ha llegado al club. No mea colonia, pero le falta poco.

El que seguro que tampoco meará colonia, y por bastante tiempo es Alejandro Quintero, el árbitro del Real Madrid - Celta de Vigo en el Bernabéu, que contra Florentino y marea expulsó a unos cuantos merengues, que airados le recordaban que eran del Real Madrid y que al Real Madrid eso no se le hace. Me declaro también fan de éste árbitro aunque, al pobre, le espere lo que le espera.