La familia es lo primero

Iñaki, otra vez al rescate de Nico tras lo sucedido este verano con el traspaso frustrado al Barça / Athletic Club / EFE

Debe ser la canícula o mi cercanía a las obras del Camp Nou las que me llevan a recordar, día sí y día también, esa máxima sobre la que soporta Joan Laporta la mayoría de sus decisiones. “Gestiono el club como una familia”, dijo en su día. Y la masa social asiste, entre ojiplática y preocupada, a los últimos acontecimientos que protagoniza la entidad de sus amores.

En paralelo, la matinal de este martes me traslada a la rueda de prensa de Iñaki Williams. El capitán del Athlétic se alza como portavoz del club que le paga y, a la par, de hermano mayor de Nico. Nos regala un discurso lacrimógeno y victimista que no favorece en nada a la imagen de la familia en general y a la del pequeño en particular. Pasa por alto la previa del asunto para recalar en el resultado final que, en este caso, es lo menos importante. El chaval quiso venir al Barça, así se lo dijo a su representante y decidió quedarse en Bilbao por dinero y no por proyecto.

Reescribir el relato es una novedosa profesión que no opaca la realidad. Nico Williams ha conseguido un contrato económico superior al que le ofrecía Deco y ha optado por la comodidad de seguir en su casa y bien pagado. Lícito. Pero que ello no haga olvidar a su presidente -en periodo preeelectoral- que apareció en Madrid y se reunió con Javier Tebas. Conocimos los detalles del encuentro de la peor forma posible y está tardando el FC Barcelona en denunciar que el mandatario vasco diera a conocer públicamente los detalles del mismo. No olvidemos, que el fútbol tiene una memoria anémica, que Jon Uriarte hizo público un comunicado desvelando el qué, el quién y el cómo de lo que allí se habló. Y con la complicidad del presidente de LaLiga.

¡Ay, la familia!. Tanto la que ha utilizado Iñaki Williams para enjugarnos las lágrimas como la que avala a Laporta para tomar determinadas decisiones. Poco o nada se habla de su ex cuñado Alejandro Echevarría, que cuenta con un poder extraordinario cuando no tiene ningún cargo oficial en el club. Por no hablar del devenir de esta gira de pretemporada que ha puesto, en negativo, al Barça en el ojo del huracán. Que el dueño de Rakuten diera un golpe final en la mesa y pagara la fiesta no inhibe de responsabilidad a los auténticos responsables de semejante culebrón. Munición gratuita a un enemigo que, en horas muy bajas y tras un año sin títulos, espera en candeletas el fallo del máximo rival. Allí, el término familia se escribe en italiano.

Reviso los apuntes previos a este artículo y recupero ‘pantallazos’ de la gira oriental. Aplaudo los IG de Iñígo Martínez compartiendo sus lecturas de viaje y las imágenes grupales del propio central, Pedri, Eric, Olmo, Ferran, integrantes del staff con Flick a la cabeza y el recién llegado Joan García. Familia. Los mismos que fueron en bicicleta a visitar al compañero lesionado tras la celebración de un título y que ahora cogen el metro para pasear por la ciudad. Un grupo sólido, ambicioso y comprometido que camina en paralelo a otra realidad. Ellos son los que sustentan, con orgullo, el ADN.