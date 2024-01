No hace falta fichar a nadie

Xavi Hernández, Joan Laporta y Deco / EFE

El Barça de Xavi no pasa por su mejor momento. La contundente derrota del equipo ante el Real Madrid en la final de la Supercopa ha hecho mucho daño. La herida, que ya sangraba tras quedar a siete puntos de los blancos y el Girona en la Liga, se hizo más profunda tras el partido de Riad, jugado muy mal por el Barça.

Todo ello ha llegado en el mes de enero, precisamente cuando está abierto el mercado de fichajes. Con una plantilla corta y bastantes lesionados, se optó por adelantar la llegada de Vitor Roque para reforzar la posición de delantero centro. Con solo 18 años y recién aterrizado en el fútbol europeo, todo el mundo tiene claro que tardará en tener minutos de calidad en el equipo. Xavi no ha escondido que, además de la llegada de Vitor Roque, le gustaría poder reforzar la plantilla con otro jugador, un centrocampista que cubra la ausencia de Gavi, lesionado de larga duración. El propio Xavi, sin embargo, se ha encargado de dejar bien claro que no llegará nadie más. Que no hay dinero ni ‘Fair Play’ para que pueda llegar otro jugador.

La decisión del club, apoyada por Deco, director deportivo, y respaldada ya por el propio entrenador parece acertada teniendo en cuenta la situación actual del FCBarcelona tanto en el aspecto económico como en el deportivo. Y es que difícilmente el Barça podría hacerse durante este mes de enero con un centrocampista que fuese diferencial, con un Davids de la primera temporada de Frank Rijkaard. Y si no puede llegar un jugador que marque diferencias, mejor que no llegue nadie que pueda comprometer la incorporación de otro futbolista en verano, que pueda provocar que el club no llegue a la regla del 1-1 hablando de ‘Fair Play’, uno de los grandes objetivos que se han marcado en el Barça.

Con la llegada de un jugador no diferencial, que acabaría siendo un parche, tampoco se ganaría una Liga que ha llegado a su ecuador y que está muy difícil ganar. Y también parece complicado que se pudiese ganar una Champions que cuenta con equipos mucho más potentes que el Barça actual. Y para poder ganar el título de Copa y lograr la clasificación para la Champions de la próxima temporada debe ser suficiente con la plantilla actual por muchos contratiempos en forma de lesiones que se estén produciendo. Así que mejor, como se ha decidido, guardar para el próximo verano, cuando el Barça, si ha logrado el gran objetivo de llegar a la regla del 1-1, deberá volver a retocar su plantilla con jugadores importantes tras haberse gastado solo 3,5 millones de euros el pasado verano en la llegada de Oriol Romeu desde el Girona.