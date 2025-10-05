Falta comunicación y sobra egoísmo

De la Fuente afrontó una rueda de prensa tensa por la citación de Lamine Yamal / EFE

Basta ya de la dictadura de las selecciones. De usar y tirar cuando se quiere a los jugadores bajo el amparo de la Ley del Deporte. Los clubes deben tener más derechos que pagar la ficha de los jugadores, asentir y callar. Otra mala gestión de la Federación Española convocando a un Lamine Yamal que sí, que acaba de jugar pero ni dos partidos seguidos, y que se había perdido cuatro partidos anteriormente tras regresar tocado y lesionado precisamente de la anterior convocatoria.

Hemos vuelto a vivir una situación que deja en entredicho a muchos y daña la imagen de nuestro fútbol con una convocatoria y desconvocatoria unas horas después y obligando al Barcelona a emitir un comunicado médico para evitar una convocatoria innecesaria. Todo este sonrojo de la lista se podría haber evitado.

Deco fue de los más acertados estos días al declarar abiertamente que había faltado comunicación entre todas las partes para haber evitado la desagradable situación y el cruce de manifestaciones entre Flick y De La Fuente. Por primera vez hemos visto perder algo la compostura en sus declaraciones a Flick tras regresar lesionado Lamine Yamal de la Selección y muy incómodo cuando habla del tema. No olvidemos que fue seleccionador en Alemania.

Al final De la Fuente forzó demasiado y optó por convocar al jugador sin atender las insinuaciones del Barcelona de que era mejor no hacerlo. ¿Y si regresa tocado a las puertas del clásico o directamente no lo puede jugar como consecuencia de su participación en la convocatoria de España? Directamente se declara la Guerra Civil en el fútbol español.

Hay que entender que el seleccionador trata de convocar siempre lo mejor que puede, por supuesto. Y Lamine Yamal, hoy en día, es su mejor baza atacante. Pero seamos sinceros, hasta para De la Fuente, y se demostrará ahora que no va a estar el de Rocafonda y tampoco Nico Williams, deberá ser suficiente con los jugadores que ha convocado para ganar sin excesivos problemas a Bulgaria y con algún aprieto más a Georgia, y con eso, misión cumplida, prácticamente clasificados para el Mundial.

Y luego estarán los de siempre, los que ven todo mal en el Barcelona y solo dirán que el jugador se ha borrado, que el Barcelona hace lo que quiere con las selecciones y que seguro que a la vuelta del parón podrá jugar sin problemas y que seguro han vuelto a reír de la Federación. Y dará argumentos a la que creen que deberían denunciar al Barcelona si juega tras el parón de selecciones. De momento es duda para el clásico, que no es poco. A esto conducen las decisiones sin dialogar, exponen a todas las partes, y perjudican la imagen del jugador. Nadie gana y no se dan cuenta de que es un pulso absurdo.

¿Tan difícil es preguntar si está Bernal para ser convocado y evitar otro caso y desconvocarlo?

Se me ocurre que si empezaran a pagar las Federaciones a los clubes por sus jugadores, cifras importantes por estas convocatorias (solo pagan en los grandes torneos o convocatorias más largas), a lo mejor en lugar de convocar a los jugadores alegremente, lo harían con más discreción o cautela. Si hay que rascarte el bolsillo es para pensárselo mejor, pero si disparas con pólvora ajena es muy fácil.