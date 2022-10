Si ellos no fallan, vosotros tampoco

Mientras unos se agarran al “¿y si…?”, otros prefieren pisar en suelo firme y digerir la debacle que supone ser apeados de la Champions League. En la capital, regocijados ante la desgracia ajena, viven más pendientes del eterno rival que de sí mismos. Ello se explica por su perenne optimismo, por sentirse ya campeones de todo y porque Xavi les da ‘vidilla’. De hecho, ayer esperaban un discurso épico, a los que tan acostumbrados están por aquellos lares, pero el técnico del Barça enarboló la bandera del ‘seny’ y del sentimiento de pertenencia.

“Necesitamos el apoyo de los nuestros”, pidió el entrenador. Lo tendrán. Y parte del mérito es suyo. El equipo ha enganchado a la gente y aún cuando vienen mal dadas, va a estar ahí. Ha tocado el corazón y aún cuando las dudas forman parte del proyecto, esa piña de la que habló ayer Xavi en rueda de prensa es real. Distorsionan los pitos a Piqué (bastantes) y a Busquets (menos) porque a los de casa hay que saber despedirlos, no ponerlos a los pies de los caballos. Uno debió hacer ese paso al lado que ofreció y el otro aún puede dar tardes de gloria.

Pero la sensación que desprende el grupo es de unión y buen rollo. Un combinado de jóvenes y veteranos, con un Lewandowski muy líder al frente, que ya saben lo que es sufrir, equivocarse y corregirse. Una convivencia corta que los ha enriquecido a pesar de los golpes recibidos y que hoy, de no mediar milagro, sumarán otro más. Han demostrado que saben levantarse. Lo vimos ante el Athletic, partido en el que ganaron por goles, pizarra y un Dembélé que dejó boquiabierta a la parroquia. Un jugador de primer nivel recuperado por Xavi para la causa y cuya implicación es un hecho.

Esta noche estoy convencida que volveremos a ver a más de ochenta mil almas en el Camp Nou. Que no se queden llorando en casa por lo que pudo ser y no fue es un mensaje maravilloso que los jugadores deben interiorizar. Y salir no sólo a ganar sino a dar una imagen de fortaleza emocional. Si hay que decir adiós a la Champions, que sea dejando un buen sabor de boca y reescribiendo con orgullo el guion de esta temporada. Cierto que hay mucho por pulir y que las lesiones son poco menos que un vía crucis pero hoy es el día para dar un golpe en la mesa ante todo un Bayern que sirva de impulso para seguir y sumar. Si ellos no fallan, vosotros tampoco. Cerrad bien este capítulo.