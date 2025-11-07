Falla el sistema y fallan demasiados jugadores

El empate de Brujas es la gota que colma el vaso de la paciencia de los aficionados del Barça y dispara definitivamente la alarma que Flick debe escuchar si no quiere que esto se le vaya de las manos. Estos tres goles, después de los dos del Madrid, los dos del PSG y los cuatro del Sevilla indican que este Barcelona es un equipo vulnerable. Son nueve partidos consecutivos, ¡nueve!, sin dejar la portería a cero, una barbaridad.

Pero más que la defensa, falla el sistema defensivo, que empieza en la presión a la salida del rival, sigue en la intensidad en el centro del campo y finaliza en el orden y la contundencia de la zaga. Es un problema de la estructura del equipo y también de Flick, casi que diría principalmente de Flick, que no da con la tecla para recuperar la eficacia de su mejor creación de la temporada pasada: la presión y la táctica del fuera de juego.

Toca, pues, reinventar el sistema defensivo, pero la realidad es que también fallan demasiados jugadores. Szczesny no gana partidos. El dato es demoledor: cinco goles en siete partidos con Joan García y quince en ocho encuentros con Tek. Falla Koundé, que está lejos de su nivel de la temporada anterior. Falla, y es más grave todavía, De Jong, que en los partidos grandes se achica y en Brujas, sin Pedri, desertó de dirigir al equipo.

Fallan Lewandowski y Olmo, castigados por las lesiones, cierto, pero sin magia cuando se les necesita. Falla Rashford, que no puede ocultar su nulo trabajo defensivo tras sus puntuales aciertos ofensivos. Y así, con tanta irregularidad y tan poca intensidad, el equipo se ha venido abajo. Flick ha de tomar decisiones, no queda otra.